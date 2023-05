Razsuta družba, ki životari v stanju podaljšane vojne

V nadaljevanju preberite:

Srbska družba je globoko ranjena, po strelskih napadih v prejšnjem tednu se vrstijo ugibanja, kaj je privedlo 13-letnika in 21-letnika do tega, da ubijeta skupaj 17 in ranita 20 ljudi. Najpogosteje se ugibanja sučejo okoli negativnih vplivov spleta, tabloidnih medijev, videoigric, zahodnih vrednot, odsotnosti vere in podobno.

Toda nihče ne vidi oziroma ne želi videti slona v sobi, imenovanega travme iz krvavih 90. let prejšnjega stoletja. Beograjska mirovna aktivistka in borka za človekove pravice Aida Ćorović in politični analitik Milovan Jovanović se strinjata, da Srbija s svojo vlogo v krvavih balkanskih vojnah še ni razčistila, zato dobiva račun na najbolj tragičen način.