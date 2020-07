Razveljavili dogovor med ZDA in EU o izmenjavi osebnih podatkov

Sodišče s sedežem v Luksemburgu je danes razveljavilo ščit zasebnosti, ki ga trenutno po poročanju francoske tiskovne agencije AFP uporablja več kot 5000 ameriških podjetij. Po mnenju sodišča ta dogovor omogoča »poseganje v temeljne pravice ljudi, katerih podatki so preneseni«, saj lahko do podatkov dostopajo ameriški državni organi, pri čemer to ni omejeno na tisto, kar je nujno, so zapisali v sporočilu za javnost.



Je pa Sodišče EU odločilo, da je prenos podatkov iz Evrope v tujino mogoč na podlagi t. i. standardnih pogodbenih klavzul.

Za mnenje o skladnosti ščita zasebnosti in standardnih pogodbenih klavzul s pravom EU je sodišče unije zaprosilo irsko višje sodišče. Primer je tam sprožil irski informacijski pooblaščenec na zahtevo avstrijskega pravnika in borca za varovanje osebnih podatkov Maxa Schremsa. Ta je vztrajal, da mora irski informacijski pooblaščenec odrediti Facebooku, ki ima na Irskem svoj sedež v EU, naj ustavi pošiljanje podatkov ZDA.



Schrems je v prvem odzivu na današnjo sodbo sodišča EU na twitterju zapisal, da so dosegli »popolno zmago za našo zasebnost«. »ZDA bodo morale močno reformirati zakonodajo o nadzoru, če bodo želele znova doseči privilegiran status za ameriška podjetja,« je poudaril.



Združenje računalniške in komunikacijske industrije, katerega član je tudi Facebook, pa je bilo kritično do odločitve Sodišča EU, »ki povzroča pravno negotovost za tisoče velikih in malih podjetij na obeh straneh Atlantika«.



»Verjamemo, da bodo odločevalci EU in ZDA hitro razvili trajno rešitev v skladu s pravom EU, da bi zagotovili nadaljevanje prenosa podatkov, ki podpira transatlantsko gospodarstvo,« so zapisali po poročanju AFP.