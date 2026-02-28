Razvoj je trda moč

Preprečevanje kriz je precej cenejše kot spopadanje z njihovimi posledicami.

Na letošnji varnostni konferenci v Münchnu je bilo veliko govora o geopolitičnih razmerah, vplivnih območjih, prihodnosti Nata in obrambnih proračunih. A čeprav so te razprave pomembne, ne obravnavajo celotnega spektra moči. Varnosti v sedanjem razdrobljenem svetu ne zagotavljajo le tanki in pogodbe. Odvisna je tudi od močnih in zaupanja vrednih partnerstev, odpornih sistemov in delujočih institucij. To so elementi, ki družbam omogočajo, da prenesejo pretrese. V tem smislu mednarodni razvoj ni le oblika »mehke moči« (vplivanja s prepričevanjem in pridobivanjem podpore). Je tudi trda moč – in naš najučinkovitejši preventivni ukrep proti prihodnjim grožnjam. Veliko voditeljev še vedno ne priznava, da je razvoj temelj varnosti same, ampak razvojno pomoč razumejo kot dobrodelnost in razkošje ...