Razvozlali so skrivnostni napis, vklesan na skalo

Vklesani napis je dolgo begal strokovnjake. FOTO: Fred Tanneau/AFP

Kakšnih dvesto trideset let star skrivnosten napis, vklesan v skalo na obali v francoski Bretanji v bližini vasi Plougastel, govori o nekem Sergeu, ki je umrl na tem kraju, ker se mu je prevrnil njegov čoln, so po nekaj letih neuspešnega razvozlavanja končno ugotovili v Plougastelu. Do rešitve skrivnosti so v vasi prišli tako, da so lani razpisali nagradni natečaj in nanj dobili celo dve sprejemljivi rešitvi, poroča britanski BBC. Nagrado so zato razdelili na dva dela, na dvakrat po tisoč evrov.Napis so na obali Plougastela odkrili že pred nekaj leti. Bil je sestavljen iz francoskih črk, ki so bile deloma obrnjene na glavo, in črk, podobnih skandinavskim. Jezik in vsebina čudnega napisa pa sta razen letnic 1786 in 1787 ostala nerazumljiva in vse do zdaj skrivnost.Za prvo sprejemljivo rešitev je poskrbel učitelj angleščine in strokovnjak za keltščino. Izhajal je iz domneve, da je napis v skalo vklesal polpismen človek, ki je govoril bretonščino osemnajstega stoletja. Najpomembnejši del napisa zato po njegovem pravi, da je na tem mestu umrl Serge, »ki ni znal dobro veslati in se je njegov čoln v vetru prevrnil«.Drugo rešitev sta našla zgodovinarin umetnik. Tudi onadva pravita, da je besedilo v bretonščini, vendar so nekatere besede v njem iz valižanščine. Njun prevod se glasi: »Bil je utelešenje poguma in veselja do življenja. Nekje na otoku je trčil (ob nekaj) in je mrtev.«Župan Plougastelapriznava, da sta prevoda sicer različna, a na koncu je zgodba »zelo podobna,« zato so razpisano nagrado razdelili na dva enaka dela.