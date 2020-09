Rdeča luč reviziji daytona

V režiji hrvaškega predsednika Zorana Milanovića je srbski član predsedstva BiH Milorad Dodik obiskal Zagreb le dan po 15. septembru, ki ga v Beogradu in Banjaluki praznujejo kot dan srbske enotnosti, svobode in nacionalne zastave. Če za končni cilj praznika velja združitev Srbije in Republike Srbske v eno državo, je bil cilj Dodikovega obiska zavit v tančico skrivnosti.Zagreb je posredoval javnosti prve informacije šele po burnih odzivih v Sarajevu, ko je skušal zmanjšati škodo. V uradu predsednika so pojasnili, da gre za širšo pobudo Milanovića za obnovo dialoga o prihodnosti BiH. Kot hrvaški interes so izpostavili ...