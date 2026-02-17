Rdeče kuverte za ognjenega konja

Kitajsko novo leto: Kitajci so danes dobro pripravljeni pričakali prihod ognjenega konja – Tradicija »hong bao«

Tradicija podarjanja »hong bao«, kar dobesedno pomeni »rdeča kuverta«, je stara več kot dva tisoč let. Ker pa Kitajska pospešeno postaja družba brez gotovine, so novoletne »hong bao« najpogosteje digitalne. Vse od dinastije Han (ki je vladala od leta 206 pred našim štetjem do leta 220 našega štetja) so otroke v praznovanje novega leta vključevali tako, da so jim okoli vratu obesili talisman v obliki kovanca, ki naj bi jih branil pred demonom, imenovanim »sui«. »Sui« hkrati pomeni tudi »leto življenja«, tako da se je podarjanje »kovanca za odvračanje demona« pravzaprav spremenilo v simbolično željo po upočasnitvi odraščanja, pa tudi staranja pri tistih malce starejših »otrocih«, ki si še niso ustvarili družine. Skozi stoletja se je podarjanje talismanov spremenilo v podarjanje pravega ...