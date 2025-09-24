Rdeče opozorilo na Hrvaškem, sploh za Kvarner in del Dalmacije

Neomejen dostop | že od 14,99€
Dele Hrvaške so danes zajele obilne padavine, zaradi katerih vremenoslovci svarijo pred poplavami v Kvarnerju in delu Dalmacije. Na območju Šibenika je zaradi velikih količin dežja že dopoldne poplavilo več cest, kar povzroča težave tudi v prometu.
Zaradi slabih vremenskih razmer in vode na vozišču je po podatkih hrvaškega avtokluba Hak prekinjen promet na jadranski magistrali med Vodicami in Pirovcem ter na eni od tamkajšnjih lokalnih cest.
Hrvaški državni hidrometeorološki zavod je zaradi velike nevarnosti hudourniških in urbanih poplav za danes izdal rdeče vremensko opozorilo za reško, splitsko in kninsko regijo. Čez dan pričakujejo velike količine dežja, ki bodo po napovedih dosegle tudi več kot 150 litrov na kvadratni meter.
O hudih neurjih z močnim deževjem tudi danes poročajo iz Italije. V okolici jezera Como v Lombardiji so morali gasilci večkrat posredovati zaradi zemeljskih plazov in poplav. Močne padavine s poplavami so zajele tudi deželi Ligurija in Benečija (Veneto) ter jug Italije, poročajo italijanski mediji.
V letoviščih Eraclea, Jesolo in Caorle ob Jadranskem morju je voda poplavila ulice in kleti. Predsednik Benečije Luca Zaia je tamkajšnje prebivalce preko družbenih omrežij pozval, naj se ne odpravljajo na pot, če ni nujno, in da naj upoštevajo navodila oblasti.
V deželi Piemont na severu Italije se medtem nadaljuje iskanje pogrešane nemške turiste, ki je izginila v noči na ponedeljek v neurju. Ženska je bila v avtokampu, ko ga je poplavila deroča voda.
Tudi z juga Italije poročajo o težavah zaradi močnih padavin. Na otoku Ischia blizu Neaplja je voda poplavila številne ceste, šole so danes zaprte. Tamkajšnje oblasti pozivajo prebivalce, naj se izogibajo dejavnostim na prostem in nenujnim vožnjam. Opozorilo pred neurji danes velja tudi na Siciliji
Komentarji