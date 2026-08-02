Rdeči alarm v Italiji, Grčija v plamenih

Gasilci v Grčiji se še naprej spopadajo z več gozdnimi požari, njihovo delo pa ponekod otežuje močan veter. Več sto gasilcev se je vso noč borilo z ognjem v bližini Aten, da bi omejili obsežen požar, ki ogroža mesto Megara. Nov požar je izbruhnil tudi na otoku Kefalonija. Zaradi hude vročine medtem v 19 italijanskih mestih od severa do juga države velja rdeči alarm. Med njimi so Rim, Milano, Benetke in Neapelj.

Temperature so v Italiji že včeraj marsikje presegle 30 stopinj Celzija. Oblasti opozarjajo, da vročina ne ogroža le starejših, majhnih otrok in kroničnih bolnikov, temveč lahko pomeni tveganje tudi za zdrave in telesno dejavne ljudi.

Opozorila prihajajo v času, ko se več evropskih držav po zaporednih vročinskih valovih spopada z uničujočimi požari v naravi. Dolgotrajna vročina in suša sta namreč ustvarili razmere, ki so zelo ugodne za nastanek in hitro širjenje požarov.

Italijansko ministrstvo za zdravje v najnovejšem biltenu napoveduje, da bo do jutri rdeči alarm veljal v približno 25 od 27 večjih mest v državi. Izjema naj bi bila le mesti Reggio Calabria na skrajnem jugu Apeninskega polotoka in Messina na Siciliji, kjer bo predvidoma veljala druga najvišja, oranžna stopnja opozorila. Prebivalce na prizadetih območjih pozivajo, naj v najbolj vročih urah, torej med 11. in 18. uro, ostanejo v zaprtih prostorih in pijejo veliko tekočine.

Italijansko ministrstvo za zdravje napoveduje, da bo do jutri rdeči alarm veljal v 25 večjih mestih v državi. FOTO: Matteo Minnella/ Reuters

Aretirali 13 požigalcev

Skoraj 500 gasilcev, ki jim pomagajo tudi kolegi iz Romunije in Francije, pa se je sinoči borilo z ognjenimi zublji na območju priljubljenega obalnega kraja Porto Germeno, približno 70 kilometrov severozahodno od Aten. Ob zori so jim na pomoč priskočila tudi letala za gašenje in helikopterji, je poročala grška radiotelevizija ERT.

Mesto so evakuirali, ko je v petek izbruhnil požar, po podatkih lokalnih oblasti pa je bilo poškodovanih ali uničenih več deset domov.

Ogenj se zaradi občasno močnega vetra hitro širi. Posebej sta prizadeti območji Veniza in Psatha v bližini mesta Megara. Po podatkih služb za nujne primere se ogenj premika proti vzhodu in je zdaj le nekaj kilometrov oddaljen od Megare, ki leži približno 50 kilometrov zahodno od grške prestolnice.

Na Kefaloniji je sinoči izbruhnil nov požar, po poročanju grških medijev so ponoči evakuirali prebivalce več naselij na jonskem otoku. Gozdni požari na Kreti so v veliki meri pogašeni. Po vsej državi pa so zaradi suma požiga do zdaj aretirali 13 ljudi, pri gašenju požarov pa so umrli trije gasilci.