Realpolitika genocida: pobijanje v Darfurju se nemoteno nadaljuje

Hitre podporne enote prodirajo proti vzhodu, svet gleda stran.

V dveh letih in pol vojne med sudanskimi vladnimi silami in RSF je moralo domove zapustiti 15 milijonov Sudancev. Od tega jih je pet milijonov zbežalo v tujino. Na fotografiji prizor iz begunskega taborišča Al Daba. FOTO: AFP

Potem ko so Hitre podporne enote (RSF) po poldrugem letu brutalnega obleganja zasedle El Fašer, glavno mesto Severnega Darfurja, je tako rekoč celotni zahodni Sudan (z izjemo gorovja Džabel Mara) pod nadzorom genocidne milice, ki je nastala iz džandžavidov, ob sudanski vladni vojski sostorilcev prvega genocida 21. stoletja (2003–2006). Obstaja velika možnost, da bi država razpadla na dva dela, kar se ne bi zgodilo prvič: po odcepitvi Južnega Sudana leta 2011 ter dveh letih in pol strahovite, še zdaleč ne le državljanske vojne Sudan kot država v resnici obstaja le še na zemljevidih. Iz El Fašerja, kjer naj bi po pričevanju preživelih, ki so se zatekli v 70 kilometrov oddaljeno begunsko taborišče Tavila, ostalo še najmanj 150.000 sestradanih in izmučenih ljudi, prihaja zelo malo ...