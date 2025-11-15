Recesija je postala prava redkost, težave pa se kopičijo

Zaradi nenehne rasti postajajo gospodarstva počasna in okorna.
Ekonomisti so nekoč menili, da so zombijevska podjetja posledica nizkih obrestnih mer, ki so slabim podjetjem omogočale, da so odplačala svoje dolgove in tako životarila naprej. FOTO: Toya Sarno Jordan/Reuters
Gospodarski zgodovinarji ugotavljajo, da je bila Anglija, kasneje pa Velika Britanija, med letoma 1300 in 1800 skoraj polovico časa v recesiji. Gospodarstvo je bilo nestabilno, po hudih padcih so sledila burna okrevanja. Ko je kapitalizem dozorel in se je ekonomska politika izboljšala, so recesije postajale vse redkejše. V 19. stoletju je bilo gospodarstvo v recesiji le četrtino časa; ta delež se je v Veliki Britaniji in drugih razvitih državah v 20. stoletju še zmanjšal. Danes je stanje še bolj mirno: recesija je postala skoraj ogrožena vrsta.
V zadnjih štirih letih se je svet spoprijemal z najrazličnejšimi izzivi, od višjih obrestnih mer in bančnih kriz do trgovinskih in pravih vojn. Kljub temu je bila med letoma 2022 in 2024 realna rast BDP na svetovni ravni v povprečju tri odstotke ...
