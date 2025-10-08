Redke zemeljske kovine so priložnost za Afriko

V nadaljevanju preberite:

Kritične mineralne surovine, zlasti redke zemljine, so postale sestavni del nacionalnih varnostnih strategij in so danes v središču tekmovanja za tehnološko in gospodarsko prevlado med Združenimi državami Amerike in Kitajsko. Ker naj bi se povpraševanje po rudninah, kot je litij, do leta 2050 povečalo za kar 1500 odstotkov, ima Afrika pomembno priložnost, da postane gonilna sila prihodnjega svetovnega gospodarstva ter pospeši rast, razvoj in družbeni napredek po vsej celini.

Kritične mineralne surovine so potrebne za proizvodnjo računalniških čipov in drugih visokotehnoloških vložkov, tudi tistih, ki so potrebni za zeleni prehod in napredne oborožitvene sisteme. Afrika ima tretjino znanih svetovnih zalog, vključno z 80 odstotki platine in kroma, 47 odstotki kobalta in 21 odstotki grafita, ter pomembne zaloge redkih zemelj, kot sta monazit in skandij, v Nigeriji in drugod.

Trenutno Kitajska nadzoruje približno polovico znanih svetovnih zalog redkih zemeljskih mineralov, kar pomeni, da se ZDA trudijo okrepiti svoj položaj v dobavni verigi kritičnih mineralov.