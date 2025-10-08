Redkozemeljske kovine pomembnejše od burmanske dame

V nadaljevanju preberite:

»Ves čas me je strah, da bo mama umrla v zaporu. Pogoji­ tam so strašljivi.« To je dejal Kim Aris, mlajši sin burmanske prodemokratske aktivistke Aung San Su Či, ki se je nedavno odločil, da bo izstopil iz apolitične diskretnosti in se boril za osvoboditev 80-letne mame.

Okoli njenega jubilejnega rojstnega dneva 19. junija je Aris poskušal preusmeriti pozornost svetovnih medijev na dejstvo, da je voditeljica burmanske Nacionalne lige za demokracijo (NLD) že dolgo zaprta v samici brez oken v posebej zgrajeni kaznilnici v burmanskem glavnem mestu Nepjido. Pogosto čuti bolečine v prsih, kar kaže na to, da ima bolno srce, poleg tega je deležna skope prehrane in pomanjkljive zdravniške oskrbe.