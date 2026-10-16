Reform si želita tako Marta Kos kot Dodik, a ne enakih

Medtem ko so nove tehnologije na nedavnih volitvah v Bosni in Hercegovini prvič resneje okrepile zaupanje v volilni proces, se zastavlja vprašanje, ali se bo enaka jasnost prenesla tudi v politično odločanje, ki sledi tem rezultatom, in zakaj je to pomembno za prihodnjih nekaj let evropske poti države. V zadnjih dneh zmagovalci volitev hitijo k oblikovanju oblasti na vseh ravneh, hkrati pa Bruselj opozarja, da BiH tvega izgubo znatnega dela sredstev iz načrta za rast, če bo politični zastoj še naprej blokiral reforme in pristopna pogajanja z Evropsko unijo. Kar pod pojmom reforme razume komisarka za širitev Marta Kos, ni tisto, kar si pod enakim pojmom zamišlja Milorad Dodik, ko napoveduje posege v Centralno banko BiH, oborožene sile in diplomatsko mrežo. Ali med seboj različne reformne agende BiH lahko približajo EU ali pa jo potisnejo še globlje v institucionalni zastoj?