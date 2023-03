Reforma sprejeta brez glasovanja

V nadaljevanju preberite:

Pokojninska reforma, kakršno hoče Emmanuel Macron, je formalno pod streho. Toda vprašanje je, za kako dolgo, kolikšna je cena premočrtne macronistične politike in kakšna je sploh streha. Številni Francozi so iz sebe.

Potem ko se je v sredo, ko je po Franciji protestiralo od 480.000 do 1,7 milijona nezadovoljnih državljanov, mešana paritetna skupina sedmih poslancev in sedmih senatorjev proti večeru vendarle strinjala s sklepnim besedilom, so ga včeraj dopoldne uspešno potrdili v senatu; 193 senatorjev je bilo za in 114 proti, 38 se jih je vzdržalo.