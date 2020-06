Reforma srbske družbe in zamenjava oblasti čakata na boljše čase

Favoriti srbskih parlamentarnih volitev so naprednjaki predsednika Aleksandra Vučića in socialisti vodje diplomacije Ivice Dačića. Opozicija je razdeljena na dva bloka. Prvi bo bojkotiral volitve, drugi pa pričakuje, da bo z vstopom v parlament zrušil absolutno oblast vladajoče koalicije.Čeprav so državljani Srbije z dvema dramatičnima političnima prevratoma v letih 2000 in 2012 pokazali, da znajo zamenjati oblast, ta trenutek tokrat še ni prišel. Kljub številnim domačim in mednarodnim kritikam politike Aleksandra Vučića bo reforma srbske družbe čakala na boljše čase. Tudi po zaslugi večstoletne politične dediščine, ...