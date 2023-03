Reforma trga z električno energijo v homeopatskih odmerkih

V nadaljevanju preberite:

Izjemno visoke in nestabilne cene elektrike, ki so med energetsko krizo udarile tako gospodinjstva kot podjetja, naj bi postale zgodovina. Takšen je načrt evropske komisije v novem predlogu reforme trga z električno energijo.

Po izbruhu krize so se vrstili pozivi k njegovi prevetritvi, saj da je z odvisnostjo od gibanj cen plina pripomogel k poglabljanju težav. Po veljavnem sistemu je najpomembnejša cena zadnjega vira, ki je uporabljen za pokritje povpraševanja. To je tako imenovano načelo vrstnega reda gospodarnosti (v EU se uporablja angleški termin merit order), po katerem so običajno na koncu vključene elektrarne na plin, ki jih lahko hitro zaženejo. Tako so bile z rastjo cen plina cene elektrike visoke, čeprav je cena njene proizvodnje iz obnovljivih virov ali nukleark ostala enako nizka kot prej.