Reformo plačevanja radia in televizije na Češkem začasno ustavili

Češke oblasti so se odločile, da začasno zaustavijo sprejemanje reforme financiranja češke javne radiotelevizije. Obravnave ne bodo nadaljevali, dokler parlament ne bo začel razprave o aktu EU o svobodi medijev, je danes po pogovoru ministra za kulturo Ota Klempirja z evropskim komisarjem Michaelom McGrathom sporočilo češko ministrstvo za kulturo.

Kot je ministrstvo zapisalo na družbenem omrežju facebook, se obravnava predloga za ukinitev mesečnega prispevka za Češko televizijo in Češki radio po ministrovem mnenju ne sme nadaljevati, dokler poslanci ne bodo začeli razpravljati o implementaciji evropskega akta o svobodi medijev.

Minister meni, da je akt ena ključnih varovalk za zagotavljanje neodvisnosti čeških javnih medijev, predvsem v smislu načrtovanih sprememb njunega financiranja.

Po navedbah ministrstva za kulturo je sicer mogoče pričakovati, da bo spodnji dom češkega parlamenta zakon, s katerim bodo češki pravni red prilagodili evropskemu aktu o svobodi medijev, v prvem branju sprejel do konca letošnjega leta.

Na evropski komisiji so potrdili, da je evropski komisar za vladavino prava McGrath danes dopoldne s Klempirjem govoril o zakonodajnem predlogu za ukinitev mesečnega prispevka za češka javna medija, s čimer bi postala odvisna od financiranja iz državnega proračuna.

»Komisar McGrath je na srečanju poudaril ključno vlogo javnih medijev v naših demokracijah in poudaril, da mora vsakršna tovrstna reforma zagotoviti, da je financiranje ustrezno, stabilno, vzdržno in predvidljivo,« je v Bruslju dejal tiskovni predstavnik komisije Markus Lammert.

Da mora vsakršna reforma financiranja javnih medijev upoštevati evropski akt o svobodi medijev ter zagotoviti ustrezno in predvidljivo financiranje, so pretekli teden češko vlado Andreja Babiša pozvali tudi v največji politični skupini evropskega parlamenta Evropski ljudski stranki (EPP).

»Skupina EPP se odločno zavzema za neodvisne javne medije, češko vlado poziva k ponovnemu razmisleku o svojem pristopu, evropsko komisijo pa k pozornemu spremljanju razvoja dogodkov,« so zapisali v skupini, del katere so tudi slovenski evropski poslanci iz vrst SDS in NSi.

Predlog zakona o ukinitvi prispevka za češko javno radiotelevizijo je sicer prvo obravnavo v spodnjem domu parlamenta prestal oktobra. Po obravnavi na pristojnih parlamentarnih odborih ga bo moral potrditi še zgornji dom parlamenta.

Kritiki svarijo, da bi neposredno financiranje iz državnega proračuna lahko povečalo odvisnost televizije in radia od vlade ter ogrozilo njuno uredniško neodvisnost. Babiš in njegova vlada obtožbe zavračata in zagotavljata, da sprememba financiranja ne bo vplivala na poročanje ali programske vsebine.

V nedeljo se je v Pragi na protestu proti vladnim načrtom zbralo od 350.000 do 450.000 ljudi, je poročala češka tiskovna agencija ČTK.