Boštjan Videmšek: Pet stvari, ki jih morate vedeti o konfliktu v Iranu

Ameriško-izraelski napadi na Iran se nadaljujejo. Islamska republika prav tako nadaljuje povračilne ukrepe, ki so v obliki raketnih napadov in napadov z brezpilotniki dodobra destabilizirali celotno regijo. Izrael si želi – po svoji meri – dokončno preoblikovati Bližnji vzhod. Združene države mu sledijo. Prav nič ne kaže, da se bodo razmere lahko kmalu umirile. Nasprotno. Vprašanja in odgovori.

Kakšne so trenutne razmere v Iranu in kdo vodi državo? Kako je ameriško-izraelski napad na Iran vplival na razmere (in zavezništva) v regiji? Kakšni so končni cilji ameriško-izraelskih napadov na Iran? Kakšni so morebitni scenariji razvoja dogodkov v regiji? Je mogoča vrnitev za pogajalsko mizo?