Regionalni kaos v izraelski režiji

Izraelsko-ameriški napad na Iran je – predvidljivo – povzročil učinek domin. Iranski povračilni ukrepi so obsežni. Zajeli so tako rekoč celotno regijo. Poleg varnostnega je zavladal tudi gospodarski kaos. Jasno je, da tokrat ne gre za kratkotrajno »eskalacijo sovražnosti«. Posledice so in bodo veliko bolj daljnosežne in celovite.

Razmere so nepredvidljive. Je pa jasno, da je sedanji izraelsko-ameriški napad (skupaj s posledicami) neprimerljivo večji, hujši in bolj nevralgičen od vseh prejšnjih. Nekaj takega kot »prekinitev ognja« – kaj šele nadaljevanje pogajanj – v tem trenutku ni mogoča. Izraelsko-ameriška koalicija bo še naprej napadala ključno iransko infrastrukturo, pobijala (preostale) pomembne ljudi v vrhu islamske republike in – tudi s prisotnostjo terenskih operativcev – netila kaos na ulicah iranskih mest.