Register škode kot prvi korak do odškodnin za žrtve ruske agresije

Vojna v Ukrajini je zaznamovala tudi drugi dan zasedanja voditeljev držav in vlad Sveta Evrope v islandskem Reykjaviku. Največji dosežek tokratnega vrha, šele četrtega v zgodovini obstoja te panevropske organizacije, je vzpostavitev registra škode, povzročene z napadom Rusije na Ukrajino, ki so ga udeleženci opisali kot prvi korak k oblikovanju mednarodnega odškodninskega mehanizma za žrtve ruske agresije.

Do začetka današnje splošne razprave je vzpostavitev registra podprlo več kot štirideset držav članic in nečlanic Sveta Evrope, med njimi tudi skupina sedmih vodilnih gospodarstev sveta (G7), vključno z ZDA. Register bo lahko podprla katera koli država, sredstva za njegovo delovanje pa bo na začetku priskrbela Evropska unija.

»Odločitev o vzpostavitvi registra pod okriljem Sveta Evrope je zgodovinska,« je poudarila generalna sekretarka šestinštiridesetčlanske organizacije Marija Pejčinović Burić. Ta bo po njenih besedah žrtvam vojne v Ukrajini pomagal pri beleženju škode, ki jim je bila prizadejana, kar je ključni pogoj za izterjavo odškodnin. »Gre za eno prvih pravnozavezujočih odločitev o tem, da bo Rusija morala odgovarjati za svoja dejanja,« je dejala Hrvatica.

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen in španski zunanji minister José Manuel Albares Bueno med drugim dnem zasedanja. FOTO: Halldor Kolbeins/AFP

Vzpostavitev registra, ki bo imel sedež na Nizozemskem, je pozdravil tudi ukrajinski premier Denis Šmihal. »Hvaležni smo Svetu Evrope in vsem sodelujočim državam za tako visoko raven podpore. Vabimo druge države z vseh koncev sveta, da se pridružijo registru škode kot znak podpore pomembnemu vprašanju odgovornosti Rusije za vojno proti Ukrajini.«

Pirc Musar: Obrniti moramo trend

Podporo registru in Ukrajini v njenem boju za svobodo je v svojem govoru med splošno razpravo voditeljev izrazila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

»Podpiramo vse napore pri zagotavljanju odgovornosti tistih, ki so zagrešili zločine v Ukrajini. Vzpostavitev registra škode je pomemben korak v tej smeri,« je poudarila predsednica, ki se je v svojem govoru osredotočila na problem nazadovanja demokratičnih vrednot, vladavine prava, človekovih pravic in pravic manjšin. »Ta je ključen vzrok našega srečanja v Reyjkaviku. Dati moramo vse od sebe, da obrnemo ta trend.«

Svet Evrope si kot vodilna organizacija za zaščito zakonskih obveznosti in skupnih standardov pri vladavini prava, pravicah manjšin in človekovih pravicah po njenih besedah zasluži polno podporo držav članic. »Neodvisnost sodstva in svoboda medijev sta ključni pri varovanju teh obligacij in standardov,« je poudarila predsednica.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar v družbi generalne sekretarke Sveta Evrope Marije Pejčinović Burić in islandske premierke Katrín Jakobsdóttir. FOTO: Halldor Kolbeins/AFP

Vrh v Reyjkaviku je šele četrto srečanje voditeljev držav in vlad v štiriinsedemdesetletni zgodovini te mednarodne organizacije. Poljski predsednik Andrzej Duda je spomnil, da je zadnji tovrstni vrh potekal leta 2005 v Varšavi, v času velikega optimizma v Evropi, tik po največji širitvi EU. »Od takrat se je svet dramatično spremenil,« je opozoril Duda, rekoč, da srečanje poteka v času največje vojne na stari celini po letu 1945, v kateri so se na kocki znašle tako evropske vrednote kot sama identiteta Evrope.