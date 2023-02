Rehabilitacija demokracije po menjavi vlade v Sloveniji

V nadaljevanju preberite:

Poročilo o dogajanju v Sloveniji po menjavi vlade piše o »rehabilitaciji« demokracije in omenja prizadevanja za ponovno vzpostavitev neodvisnosti institucij, kot, denimo, javne RTV, ter preklic in povračilo kazni, ki jih je prejšnja vlada nezakonito izrekla udeležencem protestov. V kontekstu svobode medijev poročilo omenja Slovenijo kot primer »zelo pozitivnega razvoja«, saj je »nova slovenska vlada začela več reform za depolitizacijo javnih medijev in ponovno vzpostavitev njihove neodvisnosti, potem ko jih je prevzela prejšnja skrajno desna vlada«.