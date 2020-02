Rekordna količina padavin v Sydneyju povzročila poplave in pogasila požare

Pešci v Sydneyju v borbi z močnim vetrom. FOTO: Loren Elliott/Reuters

Deževje pripomoglo k pogasitvi požarov



Vodni zbiralniki se polnijo

Avstralska meteorološka agencija je sporočila, da je v zadnjih štirih dneh v Sydneyju padlo 391,6 milimetrov dežja, kar je trikrat več od februarskega povprečja. Sydney je tako zajelo najmočnejše deževje v zadnjih 30 letih in s tem povzročilo obilne poplave in posledično številne nevšečnosti v prometu.Približno 100.000 gospodinjstev je ostalo brez elektrike, poroča BBC. Samo v Sydneyju so reševalne službe preko vikenda rešile 200 ljudi, nekaj ljudi je bilo ranjenih.Številne, ki živijo na nizko ležečih predelih ob obali, so evakuirali ali pa so v pripravljenosti zapustiti domove. Pristojne službe so prebivalcem svetovale, naj v ponedeljek ostanejo doma, da se ognejo morebitnim nevšečnostim.Gasilci so deževje označili za »najboljšo možno novico v zadnjem času«, saj je dež pogasil preko 30 požarov, med drugim tudi največja gozdna požara, ki sta pustošila po zvezni državi Novi Južni Wales. V nedeljo so tako ugasnili ognjeni zublji v okolici mesta Shoalheaven, kjer je gorelo 74 dni, uničilo pa je 500.000 hektarjev in 312 domov ter v Gospers Mountainu severozahodno od Sydneja, kjer je od lanskega oktobra pogorelo kar 512.000 hektarjev.Prostrana območja, prizadeta od požarov, so še posebej nagnjena k poplavam, so sporočili z avstralske meteorološke agencije, saj hitro premikajoče se vode prenašajo ogromne količine naplavin.Po večletni suši so obilne padavine napolnile rezervoarje vode na jugovzhodnem območju Avstralije. Jez Warragamba, ki Sydney oskrbuje s pitno vodo je danes 70-odstotno poln, potem ko je bil konec prejšnjega tedna zapolnjen le 42-odstotno.