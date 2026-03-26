Rekordna rast obrambnih izdatkov tudi v Sloveniji

»Evropske zaveznice in Kanada so se predolgo preveč zanašale na vojaško moč ZDA. Nismo prevzeli dovolj odgovornosti za lastno varnost. Vendar se je miselnost resnično spremenila,« je pred časnikarji na sedežu Nata v Bruslju razlagal Mark Rutte.

Letno poročilo severnoatlantskega zavezništva je pokazalo, da je bilo lansko leto prvo, ko so vse države Nata izpolnile valižansko zavezo iz leta 2014 o vlaganjih v obrambo, ki bi morala znašati dva odstotka BDP. Slovenija, denimo, je Natu prijavljena obrambna vlaganja v primerjavi z letom 2024 na papirju zvišala za več kot polovico, z 906 milijonov evrov na 1,438 milijarde.