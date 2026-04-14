Rekordni zmagi sledi radikalna deorbanizacija

Zmagovalec parlamentarnih volitev na Madžarskem Péter Magyar je po noči veselja ob rekordni volilni zmagi poudaril, da nimajo časa, ki bi ga izgubljali, saj da je država v težavah v vseh pogledih. »Je izropana, izkoriščena, izdana, zadolžena in uničena,« je dejal Magyar po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Prvega moža stranke, ki je po 99 odstotkih preštetih glasov dobila 138 sedežev v 199-članskem parlamentu in tako po 16 letih porazila Fidesz Viktorja Orbána, čaka resen izziv, spopad z Orbánovim kadrovskim omrežjem.

Rekordna udeležba, ki je po do zdaj znanih podatkih znašala 77,8 odstotka, izguba javnega zaupanja, napačna zunanja politika, ki jo je zaznamovala naklonjenost Moskvi in politiki Donalda Trumpa v Washingtonu, slaba gospodarska politika, izguba stika z mladimi in slaba kampanja na družbenih omrežjih so po ocenah številnih analitikov med ključnimi razlogi, ki so Viktorja Orbána po 16 letih odnesli z oblasti na Madžarskem.