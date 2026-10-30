Rekordno predčasno glasovanje pred ameriškimi vmesnimi volitvami

Pred torkovimi ameriškimi kongresnimi in drugimi volitvami sredi predsedniškega mandata je bilo do danes predčasno oddanih že 47,9 milijona glasovnic, kar je rekord za vmesne volitve, je sporočil volilni laboratorij Univerze Florida. Dosedanji rekord je bil 45,9 milijona predčasnih glasov leta 2022.

Povečana predčasna udeležba po pošti ali na voliščih je še posebej izrazita v zveznih državah, kjer se obeta zelo tesna tekma za sedež v senatu. V Teksasu je do srede predčasno glasovalo več kot šest milijonov ljudi. Osebna udeležba na predčasnem glasovanju je bila približno 50 odstotkov višja kot v enakem obdobju leta 2022.

Volilna komisija Severne Karoline je poročala o skoraj 37-odstotnem povečanju predčasnega glasovanja v primerjavi z enakim obdobjem pred štirimi leti.

V Južni Karolini je število predčasno oddanih glasovnic že v ponedeljek preseglo skupno število iz leta 2022, v Kansasu, kjer se republikanski senator Roger Marshall sooča z zahtevno kampanjo za ponovno izvolitev, je bilo število vnaprej oddanih glasovnic prejšnji teden približno za 66 odstotkov višje kot pred štirimi leti.

V zveznih državah, ki beležijo strankarsko pripadnost volivcev, so sporočili, da demokrati predstavljajo precej večji delež predčasnih volivcev kot republikanci - predčasno je doslej volilo 44 odstotkov registriranih demokratov in 31 odstotkov republikancev, poroča tiskovna agencija AFP.

Politolog Univerze na Floridi Michael McDonald, ki vodi Election Lab, je opozoril tudi na večjo udeležbo temnopoltih in latinoameriških volivcev v zveznih državah, ki objavljajo podatke o rasni in etnični sestavi volilnega telesa. Posebej izrazita je rast udeležbe v pretežno latinoameriških skupnostih ob meji med Teksasom in Mehiko.

Volilni strokovnjaki opozarjajo, da podatkov o predčasnem glasovanju ni mogoče neposredno razumeti kot napovedi volilnega izida. Strankarska registracija namreč ne razkriva, za katere kandidate so volivci dejansko glasovali, v torek pa na voliščih pričakujejo še več deset milijonov volivcev.

Poleg tega so se republikanci na zadnjih volitvah praviloma v večjem številu udeležili glasovanja na sam volilni dan, kar bi lahko zmanjšalo ali celo izničilo trenutno prednost demokratov pri predčasnem glasovanju. Predsednik ZDA Donald Trump zadnja leta vodi izrazito kampanjo proti volitvam po pošti, ki jih ima za prevaro.

Tokrat je sicer svoje volivce pozival, naj volijo tudi po pošti. Glasovnice po pošti praviloma preštevajo šele na koncu, zato je doslej večkrat prišlo do preobratov v izidih, kar je Trump pozneje razglasil za prevaro.