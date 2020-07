Rekordno število novih okužb v ZDA

7.45 Rekordno število okužb v Južni Afriki in Mehiki

7.10 Okužena samooklicana predsednica Bolivije

6.50 ZDA zabeležile rekordno število novih okužb

Južna Afrika je v zadnjem dnevu potrdila 13.674 novih okužb s koronavirusom. Skupno so v tej afriški državi potrdili že 238.339 primerov okužbe, največ na afriškem kontinentu. Rekordno število okužb so potrdili tudi v Mehiki, kjer so v zadnjem dnevu zabeležili 7.280 novih primerov, s čimer so premagali rekord prejšnjega dne, ko se je okužilo nekaj manj kot 7000 ljudi. Doslej so potrdili že 282.283 okužb, virus pa je zahteval že 33.526​ smrtnih žrtev., samooklicana predsednica Bolivije, ki je vodenje te južnoameriške države prevzela po državnem udaru skrajne desnice , ki je v izgon pognal izvoljenega predsednika, se je okužila z novim koronavirusom. Število okužb v andski državi je preseglo 44.000. Samooklicana predsednica se je okužila le dva za predsednikom sosednje Brazilije, Jairom Bolsonarom . Okuženih je tudi več članov bolivijske začasne vlade.V četrtek so v ZDA zabeležili kar 65.551 novih okužb s koronavirusom, so sporočili iz Univerze Johnsa Hopkinsa, kar je rekordno število okužb, ne le v ZDA, pač pa v katerikoli državi na svetu. S tem, so presegli rekord, ki so ga postavili le dva dni prej, v torek so namreč zabeležili 60.200 okužb. Skupno število vseh potrjenih okužb v ZDA je že preseglo 3,1 milijona, daleč največ na svetu, število smrti pa je preseglo 134.000. V Zadnjem dnevu so potrdili več kot 900 novih smrtnih žrtev