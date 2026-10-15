Reorganizacija na Netflixu: odpustili bodo tisoč ljudi

Ameriški ponudnik pretočnih vsebin Netflix namerava odpustiti približno šest odstotkov zaposlenih oziroma skoraj tisoč ljudi. Gre za največji val odpuščanj v podjetju v zadnjih letih, je poročal ameriški Wall Street Journal.

Odločitev je del širših organizacijskih sprememb, s katerimi želi podjetje prednostno usmeriti kadre in sredstva na področja z največjim potencialom za rast, sta v sredo v sporočilu zaposlenim zapisala glavna izvršna direktorja Greg Peters in Ted Sarandos.

Najbolj bodo prizadete ekipe za razvoj izdelkov, tehnologijo, pravne zadeve in upravljanje človeških virov. »Takšne odločitve nikoli niso preproste in jih ne sprejemamo zlahka,« sta zapisala direktorja.

Podjetju letos raste dobiček, k čemur prispevata pridobivanje novih naročnikov in zviševanje cen naročnin. V drugem četrtletju je Netflix ustvaril 3,4 milijarde dolarjev čistega dobička in 12,56 milijarde dolarjev prihodkov. V primerjavi z istim obdobjem lani se je dobiček povečal za devet odstotkov, prihodki pa za 13 odstotkov.

Netflix ostaja vodilni ponudnik na trgu pretočnih storitev in obvladuje 19 odstotkov trga, vendar mu tesno sledita Amazonov Prime Video in Disney+.

Konec lanskega leta je sprva sklenil dogovor o nakupu filmskega studia in pretočnega poslovanja Warner Bros. Discovery, vendar je februarja od ponudbe odstopil, Warner Bros. pa je prevzel Paramount.