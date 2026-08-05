Reportaža iz Ceute: »Mislite, da nas bodo vrnili v Maroko?«

Nekaj dni po tem, ko so desettisoči v odzivu na sinhronizirano in od zgoraj navzdol organizirano kampanjo na družbenih omrežjih ter v lokalnih medijih krenili iz Maroka proti Ceuti, se razmere v španski eksklavi na severu Afrike umirjajo. Španska policija in vojska sta v Maroko vrnili več kot 90 odstotkov vseh ljudi, ki so priplavali čez mejo. V Ceuti jih je trenutno okoli 2500 – večinoma popolnoma izgubljenih, lačnih in izčrpanih otrok, najstnikov in ljudi iz afriških podsaharskih držav, ki se, v nasprotju z Maročani, nimajo kam vrniti.

»V resnici se ne spomnim veliko. Ko sem prišel iz morja, sem komaj vedel zase. Vse me je bolelo. Tepli smo se med seboj, borili za življenje,« je povedal 16-letni Sadi iz obmejnega maroškega mesta Fnidek. Tako kot vsi moji tukajšnji sogovorniki se je tudi Sadi proti Ceuti – proti Španiji in Evropski uniji – podal zaradi kampanje na družbenih omrežjih, ki je s kratkimi videi in natančno skonstruiranimi lažnimi novicami sprožila množičen eksodus večinoma zelo mladih ljudi.