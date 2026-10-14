Reportaža iz Rima: Papeževa diagnoza v Vatikan vrnila negotovost

Ob prihodu razmeroma mladega in čilega Roberta Prevosta na čelo Katoliške cerkve se je zdelo, da zdravstvene težave vsaj nekaj let ne bodo več v ospredju novic izza vatikanskega obzidja. Toda poldrugo leto zatem, ko je svet čakal na zdravniška poročila o stanju njegovega predhodnika Frančiška, so vse oči znova uprte v rimsko bolnišnico Gemelli, v kateri Leon XIV. okreva po odstranitvi rakavega tumorja na pljučih.

»Papež je preživel mirno noč,« so danes zgodaj zjutraj skopo sporočili iz tiskovnega urada Svetega sedeža. Že večer prej so zapisali, da je operacija uspela in minila brez zapletov, ter potrdili, da je bila tvorba maligna. Histološka preiskava med posegom je pokazala, da gre za adenokarcinom, najpogostejšo obliko pljučnega raka.