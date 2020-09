Represija nad protestniki se stopnjuje

Na shodu proti policijskemu nasilju so policisti naislno pridržali več proetstnikov. FOTO: Striinger/Reuters

Lukašenko je Rusijo zaprosil za orožje

ALeksander Lukašenko je predsednik Belorusije že od leta 1994. FOTO: Anton Golubev/Reuters

Beloruski preiskovalci so danes sporočili, da so proti opozicijski aktivistki Mariji Kolesnikovi vložili obtožnico zaradi ogrožanja državne varnosti. Kljub mednarodnim protestom je 38-letnica že več kot en teden v preiskovalnem priporu in je proti varnostnim oblastem vložila ovadbo zaradi grožnje s smrtjo.Odvetnica Kolesnikovaje kot absurdne danes zavrnila očitke, ki so jih izpostavili v obtožnici. Opozicijska aktivistka namreč ni poskušala priti nezakonito do oblasti, je pojasnila.Preiskovalci medtem trdijo, da je skušala Kolesnikova s pomočjo interneta in množičnih medijev pozivati k dejanjem, ki so bila usmerjena proti nacionalni varnosti. Cilj je bil, da bi škodila državi. Kolesnikovi grozi do pet let zapora.Kolesnikovo so prejšnji teden domnevno ugrabili in jo skušali izgnati v Ukrajino. Grozili so ji tudi s smrtjo, politična aktivistka pa je raztrgala svoj potni list in s tem preprečila izgon. Njena odvetnica je danes opozorila, da Kolesnikove kljub vloženi ovadbi še niso pregledali izvedenci sodne medicine. Med postopkom izgona je namreč utrpela odrgnine in podplutbe.Kolesnikova je tesna sodelavka opozicijske voditeljice, ki je kandidirala na predsedniških volitvah, katerih rezultati so bili domnevno ponarejeni.V Belorusiji potekajo protesti že vse od predsedniških volitev 9. avgusta, na katerih je sicer po uradnih podatkih znova zmagal dosedanji predsednik. Lukašenkov režim jih skuša zatreti s silo. Več tisoč ljudi so zaprli, številne so grobo pretepli, nekateri so bili tudi ubiti.Beloruski voditelj Aleksander Lukašenko je danes dejal, da je ob nedavnem srečanju z ruskim predsednikom slednjega zaprosil za pomoč v orožju. Pri tem ni pojasnil, za kakšno orožje gre.Kot na spletni strani poroča Reuters, je Lukašenko Putina zaprosil, naj Belorusijo oskrbi z orožjem, ker se država sooča z množičnimi protesti zaradi nedavnih spornih volitev.Na današnjih pogovorih z ruskim obrambnim ministromv beloruski prestolnici Minsk je beloruski predsednik izjavil, da je »tudi ruskega predsednika zaprosil za več novih vrst orožja.«Rusija in Belorusija trenutno izvajata skupne vojaške vaje, ki bodo trajale do konca septembra. Lukašenko je ob tem menil, da bi morali državi načrtovati več tovrstnih vaj.Lukašenko, ki je na oblasti v Belorusiji od leta 1994, je tudi dejal, da bodo lahko v državi pripravili nove predsedniške volitve, ko bo sprejeta nova ustava.Putin je pred dvema dnevoma gostil Lukašenka na pogovorih v črnomorskem letovišču Soči, kjer je ruski voditelj med drugim Belorusiji obljubil posojilo, vredno 1,5 milijarde dolarjev.