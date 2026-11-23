Predsednik Republike Srbske Savo Minić je Igorju Dodiku podelil mandat za sestavo nove entitetne vlade. Dodik mlajši ima 40 dni časa, da parlamentu Republike Srbske predlaga program dela vlade in njeno prihodnjo sestavo. Minić pričakuje od mandatarja, da bo posodobil vlado Republike Srbske in ji dal novo energijo, Igor Dodik pa pravi, da bodo v žarišču njegovega dela prizadevanja za izboljšanje gospodarskega in ekonomskega okolja. Zametke preudarno zasnovanega prenosa oblasti z očeta in nekdanjega predsednika te entitete Milorada na sina Igorja je bilo mogoče opazovati že nekaj let. Proces se je pospešil lani, ko je sodišče BiH Miloradu Dodiku za šest let prepovedalo politično delovanje in je lahko le še predsednik vladajoče Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD). Da bo sin zgolj ...