Kdo bo novi predsednik Republike Srbske?

V Republiki Srbski so se ob 7. uri odprla volišča, na katerih več kot 1,2 milijona volivcev na predčasnih volitvah odloča o tem, kdo bo novi predsednik te entitete Bosne in Hercegovine. Za favorita v bitki za naslednika razrešenega Milorada Dodika veljata njegov dolgoletni sodelavec Siniša Karan in opozicijski kandidat Branko Blanuša.

Predčasne volitve v Republiki Srbski so razpisali po tem, ko je državna volilna komisija v BiH Dodiku odvzela predsedniški mandat zaradi pravnomočne obsodbe, ki mu za šest let prepoveduje delovanje v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH.

Volivci izbirajo med šestimi kandidati: Draganom Đokanovićem, Nikolo Lazarevićem, Igorjem Gaševićem in Slavkom Dragičevićem ter Blanušo in Karanom, ki jima poznavalci političnih razmer v tej entiteti pripisujejo največje možnosti za zmago.

FOTO: Elvis Barukcic/AFP

Aktualni entitetni minister za visoko šolstvo in nekdanji minister za notranje zadeve Karan je kandidat vladajoče stranke v Republiki Srbski, Dodikove Zveze neodvisnih socialdemoratov (SNSD). Fakultetni profesor elektrotehnike Blanuša je dolgoletni član največje opozicijske stranke, Srbske demokratske stranke (SDS), ima pa tudi podporo nekaterih drugih opozicijskih strank.

Karan napovedoval, da bo nadaljeval Dodikovo zapuščino

Volitve bodo po oceni poznavalcev ključen pokazatelj podpore, ki jo še uživajo Dodikovi nacionalisti, ki so na oblasti v entiteti že skoraj dve desetletji. V kampanji je Karan napovedoval, da bo nadaljeval Dodikovo zapuščino.

Po drugi strani je Blanuša Dodikovo politiko označil za grožnjo prihodnosti entitete ter ga obtoževal korupcije.

Zmagovalec volitev bo predsednik Republike Srbske manj kot eno leto. Oktobra naslednje leto bodo namreč redne splošne volitve, na katerih bodo v BiH za polni štiriletni mandat volili predsednika Republike Srbske, tri člane predsedstva BiH, člane državnega parlamenta, obeh parlamentov entitete in desetih kantonalnih skupščin.

Volišča se bodo zaprla ob 19. uri. Delni neuradni izidi pa bodo predvidoma znani že drevi.