Republikanci o kitajskih, ukrajinskih in romunskih milijonih za družino Biden

Republikanski kongresniki so predstavili dokaze o več kot desetih milijonih dolarjev za člane družine demokratskega predsednika Joeja Bidna od tujih akterjev, med njimi prvič predstavljeni milijon iz Romunije.

V času njegovega delovanja kot podpredsednika ZDA je sin Hunter, v domačem Delawaru v kazenski preiskavi zaradi utaje davkov in nezakonitega posedovanja strelnega orožja, sam ali skupaj z drugimi ustanovil mrežo dvajsetih podjetij, denar pa se je stekal na račune številnih članov družine.

Med desetimi prejemniki so poleg Hunterja, Joejevega brata Jamesa in njegove žene Sarah tudi vdova njegovega brata in večletna ljubica Hallie, nekdanja žena Kathleen Buhle, sedanja žena Melissa Cohen in tudi vnukinje in vnuki.

Republikanski kongresniki preiskujejo demokratskega predsednika. Foto Chip Somodevilla Getty Images Via Afp

Za bančni račun, imenovan le Biden, so nekateri domnevali, da je v lasti sedanjega predsednika ZDA, a predsedujoči odbora za nadzor predstavniškega doma Jim Comer tokrat ni govoril o tem. Dokaze o plačilih je pridobil od bank, ki so zvezne oblasti že prej svarile pred dvomljivimi posli družine Biden, pristojno ministrstvo pa je podatke šele zdaj posredovalo republikanskim kongresnim voditeljem.

Tudi zaradi suma sodelovanja pravosodnih in obveščevalnih oblasti s predsednikovo družino je Comer delawarsko tožilstvo opozoril, naj pred novimi odkritji ne izda obtožnice proti Hunterju Bidnu. Poleg tega republikanci obveščevalno službo Cio in zvezni preiskovalni urad FBI obtožujejo prikrivanja avtentičnosti Hunterjevega prenosnega računalnika s številnimi podatki o teh poslih, njegovi odvisnosti od mamil in plačevanja prostitutk.

Brez zdaj že razvpitega pisma 51. nekdanjih obveščevalnih uradnikov o domnevni ruski propagandi sedanji predsednik ZDA najbrž ne bi zmagal na volitvah 2020. Pri FBI-ju so dobro vedeli, da je računalnik resničen, saj ga posedujejo že od konca leta 2019.

Predsednik Joe Biden po obisku maše v delavarskem počitniškem naselju Rehoboth Beach, kjer preživlja velik del svojega časa. Foto Bonnie Cash/Reuters

Hunter Biden je v času očetovega delovanja v ameriški podpredsedniški palači deloval v energetskem podjetju proruskega ukrajinskega tajkuna ter sodeloval s kitajskimi podjetji v državni lasti, zdaj pa omenjajo tudi romunske povezave prek podjetja Cypriot Gabriela Popoviciuja, ki je bil tedaj v kazenski preiskavi in kasneje obsojen zaradi podkupovanja.

Tudi njegov milijon dolarjev, posredovan prek podjetja Robinson Walker, naj bi si razdelili člani Bidnove družine, prva nakazila pa so prišla v času pogovorov romunskega predsednika Klausa Iohannisa v Beli hiši – o protikorupcijski politiki. Kongresnik iz Kentuckyja Comer je že marca predstavil dokumente o milijonu dolarjev kitajskega energetskega podjetja za Bidnovo družino prek sodelavca Roba Walkerja, zdaj vso vsoto tujih nakazil na bančne račune družine Biden ocenjuje na deset milijonov dolarjev.

Demokratski predsednik je v nedavnem televizijskem intervjuju zagotovil, da njegov sin ni naredil nič narobe, kongresni republikanci pa poudarjajo, da ne preiskujejo Hunterja, ampak Joeja Bidna, ki je vso svojo kariero deloval kot poklicni politik. Napovedujejo nadaljnja pričanja in preiskave ter zahtevajo ukrepanje pravosodnega ministrstva.