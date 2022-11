Republikanci prevzeli večino v predstavniškem domu

Več kot teden dni po zaprtju volišč so ameriški republikanci vendarle dobili večino v predstavniškem domu kongresa. Odločilni 218. sedež jim je v 27. kalifornijskem okraju zagotovil Mike Garcia, v prihodnjih dneh pa bo znano, ali bodo novo večino še okrepili ali ne, potem ko nanjo ne morejo več upati v senatu. Vse velike predvolilne javnomnenjske raziskave so republikancem napovedovale prepričljivo prevlado v obeh kongresnih domovih in so pri tem pošteno zmotile.

Demokratski predsednik Joe Biden je drugemu kalifornijskemu republikancu Kevinu McCarthyju, ki se poteguje za vodstvo predstavniškega doma, ponudil sodelovanje. »Prihodnost je preveč obetajoča, da bi se zapletali v politične vojne,« je ocenil. »Američani hočejo, da se zadeve urejajo.«

Dosedanja demokratska predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi. Foto Kevin Lamarque/Reuters

Velik del ameriških konservativcev pa ima v mislih nekaj povsem drugega: preiskave o dosedanjem delu demokratske Bele hiše od odgovorov na pandemijo covida.19, priseljeniške politike, kriminala in inflacije do poslov predsednikovega sina Hunterja Bidna. Nekateri že napovedujejo tudi preiskave propada kriptoborze FTX in vsakega dolarja, ki so ga iz Washingtona poslali Ukrajini.

McCarthy je že prej poudarjal, da kladivce predsednika predstavniškega doma ni v različnih velikostih, ne glede na majhno večino bo najpomembnejše zakonodajno telo vodil sam in ne demokratka Nancy Pelosi. Izvolitve pa še nima zagotovljene, saj republikanska desnica tudi njega vidi kot »rina«, republikanca le po imenu. Na sredinem glasovanju med republikanskimi predstavniki se jih zanj ni odločilo več kot trideset.

Skrajni republikanci se bojijo, da. bi jim demokrati vsilili poraženo Liz Cheney. Foto Anna Moneymaker Afp

V strahu, da bi demokrati v začetku januarja v skupnem glasovanju za predsednika ali predsednico predstavniškega doma vsilili odhajajočo predstavnico Wyominga Liz Cheney ali kakšnega drugega republikanskega izobčenca, so McCarthyja podprli celo tako deklarirani desničarji kot predstavnica iz Georgije Marjorie Taylor Greene in prejšnji republikanski predsednik Donald Trump.

Ta je na jezo mnogih republikanskih prvakov že razglasil kandidaturo za predsedniške volitve 2024l. Sedanji predstavniški dom pa bo deloval še dva meseca in nekateri demokratski predstavniki hočejo 45. predsedniku odreči pravico do kandidature za 47-tega. David Cicilline iz Rhode Islanda, ki je pomagal voditi ustavno tožbo proti Trumpu, je zaradi spodžiganja vstaje 6. januarja lani zahteval dosmrtno prepoved zasedanja zveznih položajev zanj.