Republikanci v Teksasu preglasili upor demokratov

Pobeg teksaških demokratskih parlamentarcev v Illinois in New York, da bi z bojkotom preprečili glasovanje o spremembah volilnih pravil, ni zalegel. Republikanska večina v drugi najštevilnejši ameriški zvezni državi je odobrila spremembe. Te naj bi stranki­ predsednika Donalda Trumpa prinesle pet dodatnih sedežev v zveznem predstavniškem domu, republikanski prvak se zavzema tudi za odpravo glasovanja po pošti, ki naj bi republikancem prineslo še boljše rezultate na volitvah.