Republikanski predsedniški kandidati se predstavijo

Donald Trump po oceni Seana Hannityja iz televizijske mreže Fox News posesa 98 odstotkov kisika v vsaki sobi in osem izzivalcev ta čas vodilnega kandidata za predsedniško imenovanje ameriških konservativcev je bilo lahko veselih, da se ni udeležil televizijske debate v Milwaukeeju. Ameriški nacionalistični politik je raje v istem času objavil intervju, ki ga je dal vodilnemu medijskemu nacionalistu Tuckerju Carlsonu, debata pa je vendarle pokazala, da ima republikanska stranka vrsto osebnosti za spopad z vodilnim demokratskim predsedniškim kandidatom Joejem Bidnom.

Ameriški narod je v zatonu, je menil floridski guverner Ron DeSantis, ki je ohranil drugo mesto v republikanski predsedniški tekmi. Poudaril je svojo odločenost za spremembe usode ZDA po zgledu predsednika Ronalda Reagana proti demokratu Jimmyju Carterju in lastnih prizadevanjih v sončni državi. »Bidna je treba poslati nazaj v klet!« Med vse številčnejšimi opozorili zaradi nove različice virusa covida-19 je nekdanji vojak in kongresnik izpostavil svoje zavračanje karanten iz prvega obdobja pandemije. Primerljivo število floridskih žrtev z ostalimi ter manjša prizadetost otrok sta dala prav odločitvi za hitro odprtje šol in delovnih mest.

V sodobnih ZDA divja prava politična, ideološka in kulturna vojna in moderatorja Fox News Bret Baier in Martha MacCallum sta najprej zavrtela pesem Oliverja Anthonyja o bogataših severno od Richmonda, ki hočejo nadzorovati vse. Prispodoba politikov in drugih vplivnežev iz prestolnice Washington je videti resnična številnim Američanom, ki se bojujejo s splošno draginjo. Pred zelo angažiranimi gledalci v Wisconsinu je večina tekmecev za republikanskega predsedniškega kandidata ali kandidatko soglašala, da so spremembe nujne.

Floridski guverner Ron DeSantis. Foto Alex Wroblewski/Afp

Nekdanji republikanski podpredsednik Mike Pence se je predstavljal za najbolj izkušenega, temnopolti senator iz Južne Karoline Tim Scott je kot sin matere samohranilke poudarjal vero v ameriške sanje. Komaj 38-letni poslovnež Vivek Ramaswamy je zagovarjal spremembe od zunaj. Sin indijskih priseljencev si je kljub zgovornosti in načitanosti - ali pa prav zaradi njiju - od nekdanjega guvernerja New Jerseya Chrisa Christieja prislužil opazko, da je podoben programu umetne inteligence ChatGPT. Christie je sebe predstavil za edinega na odru v Milwaukeeju, ki je že na volitvah premagal demokratske tekmece.

Nekdanja ameriška veleposlanica pri OZN Nikki Haley, tudi sama indijskih korenin, je opozorila na Ahilovo peto ameriškega konservativnega gibanja: prestrog odnos do žensk, ki se odločijo za prekinitev nosečnosti. Tudi sama je zagovornica pravice do življenja, a noče demonizirati žensk, ki se odločijo za abortus, številne republikanske zvezne države pa zaradi tega vprašanja izgubljajo volitve in referendume. Guverner Severne Dakote Doug Burgum, ki si je tik pred debato dejansko pretrgal Ahilovo peto, je predstavljal lastno uresničitev ameriških sanj v majhnem mestu ter poudarjal nujnost zadrževanja zunanjepolitičnih nasprotnic kot Rusija ali Kitajska.

Nekdanja veleposlanica pri OZN Nikki Haley je posvarila pred preostrimi stališči do splava. Foto Alex Wroblewski/Afp

Pretendenti za republikanskega predsedniškega kandidata ali kandidatko so se ostro prepirali o pomoči Ukrajini v času, ko je pod demokratskim predsednikom Bidnom mejo z Mehiko prestopilo skoraj sedem milijonov ilegalnih migrantov, Kitajska pa skupaj z mehiškimi karteli ZDA preplavlja z morilskimi opioidi. Ti številna ameriška mesta spreminjajo v sodobni Divji zahod in floridski guverner DeSantis je v primeru predsedniške zmage v vseh ZDA obljubil obračun s skrajno levimi tožilci, ki zavračajo preganjanje kriminalcev.

Ob požaru na Havajih, orkanu v Kaliforniji in drugih nenavadnih vremenskih pojavih se je razvnela tudi razprava o podnebnih spremembah, a je vsaj Ramaswamy bolj obsodil škodo zaradi klimatske politike. Bidnova podpora električnim avtomobilom in obnovljivim energetskim virom naj bi bogatila le Kitajsko, ki v nasprotju z ZDA ne zmanjšuje izpuhov toplogrednih virov. Večina govornikov je soglašala tudi z nižanji davkov in dolga ali si kot nekdanji arkansaški guverner Asa Hutchinson pripisovala zasluge za omejevanje vladne administracije.

Poslovnež Vivek Ramaswamy privablja vse več privržencev. Foto Jonathan Ernst/Reuters

Hutchinson je skupaj s Christiejem med tistimi republikanskimi politiki, ki najbolj ostro obsojajo Donalda Trumpa, drugi so bili zaradi močne podpore republikanskih volivcev nekdanjemu predsedniku previdnejši. Trump na republikanskih raziskavah javnega mnenja vodi z zelo prepričljivo večino in se tudi zato ni odločil na sodelovanje v debati. Danes se namerava »ponosno« javiti pri šerifu v Atlanti po že četrti obtožnici in drugi zaradi obtožb sprevračanja volilnih rezultatov.

Tudi pri tem ima nekdanji predsednik podporo velikega dela republikanskih volivcev in gledalci debate v Milwaukeeju so glasno protestirali, ko je njegov podpredsednik Pence opravičeval svoje nasprotovanje vrnitvi elektorskih glasov za Bidna v parlamente zveznih držav po volitvah 2020. Več nadobudnih republikanskih predsedniških kandidatov bi Trumpa podprli tudi v primeru, če bi moral po volitvah 2024 vladati iz zapora, njegov intervju s Carlsonom pa si je na družbenem omrežju X ogledalo kar sto milijonov ljudi.

Demokratski predsednik Joe Biden prevladuje na levici. Foto Mandel Ngan/Afp

Številni ameriški analitiki menijo, da se lahko tega veseli ponovni demokratski predsedniški kandidat Biden, ki ga že močno daje starost in bi mu prav prišel pri mnogih kompromitirani izzivalec, Trump ne verjame, da se bo sedanjemu predsedniku posrečilo do prihodnje tekme, a ga je morda že v preteklosti podcenjeval. Osemdesetletnemu politiku iz Delawara pa grozijo republikanske preiskave zaradi delovanja sina Hunterja v tujini.