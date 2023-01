Republikanski uporniki za prenovo demokracije

V nadaljevanju preberite:

Kalifornijski republikanec Kevin McCarthy je po petnajstih krogih glasovanja vendarle prevzel vodstvo predstavniškega doma, a je moral upornikom iz svoje stranke obljubiti obširne reforme zakonodajnega procesa. Zaradi razvnetih strasti je skorajda prišlo do pretepa in mnogi Američani se bojijo kaosa ob vsakem pomembnejšem glasovanju. Drugi floridskega predstavnika Matta Gaetza, koloradsko Lauren Boebert in soborce primerjajo z ustanovnimi očeti ZDA.