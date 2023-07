Republikansko privijanje direktorja FBI

»Sedim tu s svojim očetom in rad bi razumel, zakaj obveza ni bila izpolnjena. Obžalovali boste, da niste sledili mojim navodilom, na vaš klic čakam s svojim očetom.« To domnevno sporočilo prvega sina Hunterja Bidna uradniku kitajske komunistične partije Henryju Zhau iz podpredsedniškega časa njegovega očeta Joeja Bidna je republikanec Matt Gaetz med kongresnim zaslišanjem prebral direktorju zveznega preiskovalnega urada Christopherju Wrayu in ga obtožujoče vprašal: »Ali ščitite Bidnove?«

Na sinočnjem kongresnem zaslišanju odbora za pravosodje predstavniškega doma pod vodstvom republikanca Jima Jordana so voditelja Zveznega preiskovalnega urada privijali tudi zaradi pomanjkljive preiskave izvora zadnje pandemije v wuhanskem inštitutu za virologijo in drugih vročih vprašanj zadnjih let. Wray je poudaril, da je od vseh ameriških obveščevalnih služb prav FBI izvor covida-19 z veliko verjetnostjo pripisal incidentu v kitajskem laboratoriju, najglasnejše republikanske obtožbe pa so padale na račun FBI in pravosodnega ministrstva, češ da sta prikrivala zločine demokratskega predsednika ZDA.

Direktor FBI Christopher Wray med pričanjem pred odborom predstavniškega doma za pravosodje. FOTO: Drew Angerer/Getty Images via AFP

Wray je zagotavljal, da nikakor ne ščiti Bidnove družine ter da njegov FBI ni spolitiziran. Domnevno sporočilo Hunterja Bidna prek aplikacije whatsapp s 30. julija 2017 pa je še zacementiralo vero najmanj polovice Američanov, da je Hunter Biden na Kitajskem, v Ukrajini, Romuniji in marsikod drugod prodajal vpliv svojega očeta, podpredsednika v administraciji Baracka Obame. Bidnov odvetnik je whatsappovo sporočilo označil za lažno.

Republikanski kongresniki so videli tudi bančne prijave finančnemu ministrstvu zaradi dvomljivih prihodkov številnih članov predsednikove družine iz tistega časa, med drugim po pet milijonov dolarjev za Joeja in Hunterja Bidna. »Videti ste globoko neradovedni, skoraj sumljivo neradovedni,« je direktorja FBI obtoževal floridski republikanec Gaetz in navajal statistike, da so Američani bolj zaupali FBIpod razvpitim J. Edgarjem Hooverjem. Številne republikanske obtožbe temeljijo na Hunterjevem osebnem računalniku, pozabljenem v delawarski popravljalnici in že leta 2019 predanem FBI. Več kot petdeset nekdanjih visokih obveščevalnih uradnikov ga je kljub temu tik pred predsedniškimi volitvami 2020 označilo za verjetno rusko dezinformacijo ter s tem Joeju Bidnu pomagalo k zmagi.

Floridski republikanec Matt Gaetz je ostro napadel voditelja ameriške zvezne policije. FOTO: Drew Angerer/Getty Images via AFP

Pretirano radovednost in več pa republikanci FBI očitajo pri nezakonitem obveščevalnem nadzoru nad milijoni Američanov pod okriljem sekcije 702. zakona o obveščevalnem nadzoru tujcev (FISA). Najbolj razvpiti so primeri zasledovanja in prisluškovanja članom Trumpove predvolilne kampanje iz leta 2016, iz katerih so se razrasle zdaj zavrnjene obtožbe sodelovanja zadnjega republikanskega predsednika z ruskim spodkopavanjem ameriških volitev. Na odboru predstavniškega doma za pravosodje so v sredo spraševali tudi o FBI-jevem ponujenem milijonu dolarjev britanskemu obveščevalcu Christopherju Steelu, ki je z lažnimi podatki pomagal sprožiti te preiskave, plačala ga je Trumpova demokratska nasprotnica Hillary Clinton.

Republikanci so spraševali še o preganjanju žvižgačev, ki so razkrili, da je davčna uprava IRS domnevno premilo obravnavala Hunterja Bidna, pa o obveščevalnem zasledovanju konservativnih staršev, ki so na roditeljskih sestankih nasprotovali obvezni nošnji mask med pandemijo in drugi šolski politiki. Christopher Wray je zavračal obtožbe, odgovoriti pa ni hotel na privijanja, koliko agentov ali informantov FBI je sodelovalo pri vdoru demonstrantov v kongres med potrjevanjem elektorske zmage Joeja Bidna 6. januarja 2021.

Hunter in Joe Biden med vračanjem v Belo hišo. FOTO: Tasos Katopodis/Reuters

Številnim privržencem nekdanjega republikanskega predsednika najbolj sumljivi Ray Epps, ki na veliko posnetkih poziva k vdoru, zdaj zaradi takšnih obtožb voditelja Tuckerja Carlsona toži Fox News. Televizijska mreža je skoraj 800 milijonov dolarjev plačala že proizvajalcu strojev za štetje volilnih lističev Dominion, ki jih je zdaj odpuščeni Carlson med zadnjimi predsedniškimi volitvami obtoževal velikih nepravilnosti.

Demokratski kongresniki so zaslišanje direktorja FBI označevali za absolutni kaos. »Imamo kibernetske napade, množične poboje po vsej Ameriki in to je fokus današnjih pričanj!« je kalifornijski predstavnik Eric Swalwell zagovarjal direktorja FBI ter delo agencije z 38.000 zaposlenimi pri preiskavah terorizma, zlorab otrok in nacionalne varnosti. Republikanci so tudi njega obtoževali zaradi intimnega razmerja z domnevno kitajsko vohunko Fang Fang, demokratskim predstavnikom pa se je pri obrambi direktorja FBI pred obtožbami pridružil republikanski predsedniški kandidat in nekdanji guverner New Jerseyja Chris Christie.