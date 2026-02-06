  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Resen incident: letalo družbe Scandinavian Airlines zgrešilo stezo

    Na letališču je pilot prejel dovoljenje za vzlet, a je začel vzletati po vzporedni vozni stezi. Letalo se je zaustavilo zelo blizu skladišča letalskega goriva.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Andrew Kelly/Reuters
    Galerija
    Fotografija je simbolična. FOTO: Andrew Kelly/Reuters
    R. I.
    6. 2. 2026 | 18:59
    6. 2. 2026 | 18:59
    1:59
    Letalo družbe SAS Scandinavian Airlines je bilo sinoči vpleteno v resen incident na letališču v Bruslju, navaja portal Aerospace Global News.

    Letalo model Airbus A320neo je bilo namenjeno v København. Na letališču je pilot prejel dovoljenje za vzlet na vzletno-pristajalni stezi, a je v temi približno ob 22. uri po pomoti začel vzletati po vzporedni vozni stezi.

    Namesto da bi se postavilo na pravo vzletno stezo, je letalo pospešilo. Ko je posadka ugotovila napako, je prekinila vzlet in uspešno ustavila letalo. To se je ustavilo delno zunaj tlakovane površine na sosednjem travnatem območju, kot navajajo, zelo blizu skladišča letalskega goriva.

    Kljub resnosti incidenta ni bilo poškodovanih potnikov ali članov posadke. Vse so varno evakuirali in preusmerili na nadomestne lete v København.

    Uradni predstavnik družbe Scandinavian Airlines je potrdil, da družba v celoti sodeluje z belgijskimi letalskimi oblastmi pri preiskavah. Preliminarne informacije kažejo, da je incident posledica napačne identifikacije med vožnjo, saj se je letalo po prejemu dovoljenja za vzlet postavilo na vozno stezo namesto na dodeljeno vzletno stezo.

    Kot še navaja omenjeni portal, varnostne funkcije letala, kakršen je RAAS (sistem za ozaveščanje in svetovanje o vzletnih stezah), na letalu tem niso bile nameščene. RAAS je posebej zasnovan za preprečevanje tovrstnih incidentov.

    Novice  |  Svet
    Politični obračuni

    Evropski socialisti pozivajo EPP: Izključite SDS in Janšo

    Politična skupina S&D se v ljubljanski izjavi zavzema za obrambo suverenosti in demokracije »pred skrajno desnimi trumpovskimi trojanskimi konji«.
    Peter Žerjavič 5. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domna je v savni presenetil tudi turist iz Nigerije

    Najmlajši od bratov Prevc po osvojitvi zlatega orla ni več čutil pritiska, da mora še kaj odnesti. Na OI bo nastopil prvič. Gibljivi gležnji družinska prednost.
    Miha Šimnovec 5. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Občina Cerkno

    V Dolenjih Novakih napeto: zemeljski plaz se je utrgal v bližini hiš (VIDEO)

    Gasilci so zaradi močnega dežja situacijo plazu spremljali vso noč, na kraj so napotili kopača, ki odstranjuje nasuti material v strugi.
    5. 2. 2026 | 14:25
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Afera Epstein

    Od vrtnarjevega sina do spolnega prestopnika: kako je Epstein obogatel?

    Nekateri strokovnjaki sumijo, da je svoje premoženje utemeljil na izsiljevanju in nezakonitih dejavnostih.
    5. 2. 2026 | 19:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Šport  |  Drugo
    Stožice

    Stožice razprodane pred zadnjim dnem EP v futsalu

    V Stožicah pričakujemo zadnji dan prvenstva stare celine v dvoranskem nogometu. V finalu dvoboj med Španijo in Portugalsko.
    6. 2. 2026 | 20:11
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    ICE

    Dva avtobusa, dvajset specialcev in olimpijski ogenj

    Olimpijske igre so razlog za vznemirljiva pričakovanja. Hkrati pa so zimske olimpijske igre razlog za tesnobo.
    Ali Žerdin 6. 2. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zaenkrat neznani virus

    Številni v Šmarjeških Toplicah s prebavnimi težavami

    Nekaj gostov je zaradi slabega počutja prekinilo zdraviliško zdravljenje. Za zdaj ni znano, za katero virusno okužbo gre.
    6. 2. 2026 | 19:58
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Reprezentanca

    Boštjan Cesar razkril ekipo, ki bo bdela nad nogometno reprezentanco

    Novi selektor nogometne izbrane vrste je javnosti predstavil strokovni štab slovenske reprezentance. Veliko jih je s Cesarjem sodelovalo že v Mariboru.
    6. 2. 2026 | 19:38
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Italija

    Za nošenje rezil daljših od osem centimetrov predvidena zaporna kazen

    Kritiki svarijo pred negativnimi posledicami zaostritve varnostne zakonodaje v Italiji.
    Gašper Završnik 6. 2. 2026 | 19:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zaenkrat neznani virus

    Številni v Šmarjeških Toplicah s prebavnimi težavami

    Nekaj gostov je zaradi slabega počutja prekinilo zdraviliško zdravljenje. Za zdaj ni znano, za katero virusno okužbo gre.
    6. 2. 2026 | 19:58
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Reprezentanca

    Boštjan Cesar razkril ekipo, ki bo bdela nad nogometno reprezentanco

    Novi selektor nogometne izbrane vrste je javnosti predstavil strokovni štab slovenske reprezentance. Veliko jih je s Cesarjem sodelovalo že v Mariboru.
    6. 2. 2026 | 19:38
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Italija

    Za nošenje rezil daljših od osem centimetrov predvidena zaporna kazen

    Kritiki svarijo pred negativnimi posledicami zaostritve varnostne zakonodaje v Italiji.
    Gašper Završnik 6. 2. 2026 | 19:27
    Preberite več
