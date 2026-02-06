Resen incident: letalo družbe Scandinavian Airlines zgrešilo stezo

Letalo družbe SAS Scandinavian Airlines je bilo sinoči vpleteno v resen incident na letališču v Bruslju, navaja portal Aerospace Global News.

Letalo model Airbus A320neo je bilo namenjeno v København. Na letališču je pilot prejel dovoljenje za vzlet na vzletno-pristajalni stezi, a je v temi približno ob 22. uri po pomoti začel vzletati po vzporedni vozni stezi.

Namesto da bi se postavilo na pravo vzletno stezo, je letalo pospešilo. Ko je posadka ugotovila napako, je prekinila vzlet in uspešno ustavila letalo. To se je ustavilo delno zunaj tlakovane površine na sosednjem travnatem območju, kot navajajo, zelo blizu skladišča letalskega goriva.

Kljub resnosti incidenta ni bilo poškodovanih potnikov ali članov posadke. Vse so varno evakuirali in preusmerili na nadomestne lete v København.

Uradni predstavnik družbe Scandinavian Airlines je potrdil, da družba v celoti sodeluje z belgijskimi letalskimi oblastmi pri preiskavah. Preliminarne informacije kažejo, da je incident posledica napačne identifikacije med vožnjo, saj se je letalo po prejemu dovoljenja za vzlet postavilo na vozno stezo namesto na dodeljeno vzletno stezo.

Kot še navaja omenjeni portal, varnostne funkcije letala, kakršen je RAAS (sistem za ozaveščanje in svetovanje o vzletnih stezah), na letalu tem niso bile nameščene. RAAS je posebej zasnovan za preprečevanje tovrstnih incidentov.