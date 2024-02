Resetiranje je za Zelenskega nujno

Ukrajino v prihodnjih dneh oziroma tednih čakajo potencialno velike spremembe, ki jih je mogoče razumeti kot odraz naraščajočih notranjih trenj o poteku vojne z Rusijo. Predsednik Volodimir Zelenski je prvič javno potrdil, da razmišlja o zamenjavi več visokih uradnikov iz različnih državnih struktur, vključno z vojsko. Iz njegovega intervjuja za italijansko javno televizijo je bilo mogoče razbrati, da se lahko na seznamu odpisanih znajde tudi vrhovni vojaški poveljnik ukrajinskih sil Valerij Zalužni, kar je več zahodnih medijev napovedalo že prejšnji teden.

Zapleteni odnosi med ukrajinskim predsednikom in njegovim najvišjim generalom so bili v zadnjih mesecih predmet neštetih analiz, komentarjev, domnev in ugibanj. Najnovejše izjave Zelenskega bodo porodile nove, in vendar je iz njih jasno razvidna prihodnja smer razvoja dogodkov.

»Resetiranje je nujno, govorim o menjavi vrste državnih voditeljev, ne samo v vojski,« je Zelenski odgovoril na vprašanje o tem, ali razmišlja o zamenjavi Zalužnega, popularnega generala, ki je na čelu ukrajinskih oboroženih sil od leta 2021. »Ko govorim o preobratu, imam v mislih nekaj resnega, kar ne zadeva enega samega človeka, ampak usmeritev vodstva države.«

Kljub zatrjevanju ukrajinskega predsednika, da je fokus njegovih načrtov širši, je težko spregledati dejstvo, da bi bila zamenjava Zalužnega najbolj odmevna kadrovska sprememba v ukrajinski vojski od začetka vojne z Rusijo. Nekateri zahodni in ukrajinski mediji so predsednikove načrte razkrili že prejšnji teden. Financial Times je poročal, da je Zelenski ponudil Zalužnemu položaj posebnega obrambnega svetovalca, a da je ta ponudbo zavrnil.

Poziv k strnjevanju vrst

Kdaj naj bi prišlo do menjave in kdo bi lahko Zalužnega nasledil na položaju, ni jasno. V igri naj bi bilo več imen, od poveljnika kopenskih enot Oleksandra Sirskega do Kirila Budanova, vodje vojaškega obveščevalnega direktorata. Zamenjava generala, ki mu večina Ukrajincev pripisuje zasluge za vojaške uspehe v prvih mesecih vojne, med katerimi so domače sile odvrnile velik del ruskih napadov, tako med splošno javnostjo kot v vrstah oboroženih sil velja za kontroverzno odločitev.

Sodeč po anketah s konca lanskega leta, zamenjavi Zalužnega nasprotujejo skoraj tri četrtine Ukrajincev. FOTO: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Ali se bo izkazala za pravilno, bo po besedah vojakov s fronte odvisno od tega, kdo bo postal novi poveljnik ukrajinske vojske. »Najbolj priljubljeni [poveljniki] so tisti, ki so tukaj in se borijo ob strani fantov, ki sedijo v strelskih jarkih,« je v izjavi za Reuters dejal eden od vojakov, ki se proti ruskemu agresorju bojujejo v okolici Avdijivke.

Že mesece je jasno, da lahko Zelenski pri uresničevanju svojega načrta pričakuje negativen odziv domače javnosti. Sodeč po anketah s konca lanskega leta, zamenjavi Zalužnega nasprotujejo skoraj tri četrtine Ukrajincev. Ukrajinski predsednik na kritike svojih kadrovskih odločitev odgovarja z pozivom k strnjevanju vrst in upiranju pesimizmu nad potekom vojne, za katero je Zalužni konec lanskega leta dejal, da je dosegla pat položaj. »Vsi moramo pritiskati v isto smer, ne smemo biti malodušni, imeti moramo pravo in pozitivno energijo, negativnost je treba pustiti doma,« je Zelenski še vztrajal v intervjuju za Rai.