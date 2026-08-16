Reševalci po silovitem potresu v Indoneziji iščejo preživele

Po močnem potresu z magnitudo 7,7, ki je v soboto zjutraj po lokalnem času stresel indonezijski otok Flores, reševalne ekipe iščejo preživele. Umrlo je najmanj 51 ljudi, poroča Al Džazira.

Žarišče potresa je bilo na globini 15 kilometrov. Po podatkih indonezijske nacionalne agencije za obvladovanje nesreč (BNPB) je potresu sledilo 341 popotresnih sunkov, močno poškodovanih pa je bilo več kot 900 domov in več sto drugih objektov, poroča BBC.

Več tisoč ljudi v evakuacijskih centrih

Najhuje je prizadeto območje Manggarai. Tam so doslej potrdili 24 smrtnih žrtev, 17 ljudi je umrlo v Vzhodnem Manggaraiu, trije v provinci Sikka, po najmanj ena oseba pa v provincah Ngada, Ende in Zahodni Manggarai. Več ljudi je bilo tudi poškodovanih.

Več kot pet tisoč prebivalcev še vedno biva v evakuacijskih centrih, na prizadeta območja pa so poslali 10.500 paketov pomoči. Oblasti opozarjajo, da bo ocenjevanje škode zaradi odročnega in goratega terena trajalo še nekaj časa.

Po prvih podatkih so poleg stanovanjskih hiš poškodovane tudi šole, zdravstvene ustanove, verski objekti, uradi in druga javna infrastruktura.

FOTO: Juni Kriswanto/AFP

Nekatere žrtve umrle med spanjem

Guverner province Vzhodna Nusa Tenggara Emanuel Melkiades Laka Lena je povedal, da so nekatere žrtve umrle med spanjem, ko so se nanje zrušile stavbe.

Prebivalec obalne vasi Talibura Arnold Welianto je za BBC opisal, da ga je tresenje prebudilo in da je takoj stekel v otrokovo sobo. Številni prebivalci so se zaradi umikanja morja zatekli v višje ležeče kraje.

Oblasti so po potresu sprva izdale opozorilo pred cunamijem, zaradi česar se je približno dva tisoč ljudi umaknilo na varno. Opozorilo so približno tri ure pozneje preklicali, saj večjega dviga morske gladine niso zaznali.

FOTO: Arnold Welianto/AFP

Zemeljski plazovi so medtem zaprli dostop do nekaterih vasi, reševalne ekipe pa nadaljujejo iskanje ljudi pod ruševinami. V Rutengu so pred bolnišnico postavili tudi začasni zdravstveni šotor.

BNPB prebivalce poziva, naj se izogibajo obalnim območjem in poškodovanim stavbam. Indonezija je zaradi lege na stiku več tektonskih plošč pogosto izpostavljena potresom in vulkanski dejavnosti.