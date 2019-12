Reševalne ekipe prispele na novozelandski Beli otok

Na otok je po poročanju britanskega BBC prispelo osem strokovnjakov, opremljenih z zaščitno obleko in dihalnimi napravami. FOTO: AFP

Novozelandski reševalci so prispeli na novozelandski Beli otok, na katerem je v začetku tedna izbruhnil vulkan Whakaari, poročajo tuje tiskovne agencije. Reševalci naj bi na otoku poiskali trupla osmih pogrešanih oseb . Na otok so prispeli kljub opozorilom o možnostih novega izbruha.Možnosti za nov obsežen izbruh vulkana v prihodnjih 24 urah so se po povečale na 50 do 60 odstotkov.Na otok je po poročanju britanskega BBC prispelo osem strokovnjakov, opremljenih z zaščitno obleko in dihalnimi napravami. V primeru izbruha vulkana bi se ekipa morala soočiti z nevarnostjo magme, vroče pare, pepela in letečega kamenja, navedbe vulkanologov povzemajo tuje agencije.Med samo operacijo bo geolog spremljal podatke z otoka na podlagi katerih bo presodil ali je potrebno akcijo prekinit.Izbruh vulkana je po zadnjih podatkih zahteval osem smrtnih žrtev, več deset ljudi je bilo poškodovanih. S pomočjo posnetkov dronov in pričanjem pilotov helikopterjev, ki so nad otok poleteli takoj po izbruhu, oblasti domnevajo, kje bi lahko bili posmrtni ostanki nekaterih pogrešanih.21 poškodovanih je v štirih bolnišnicah na oddelkih za opekline, od tega jih je 16 v kritičnem stanju. Od srede zjutraj so s štirimi poleti v Avstralijo prepeljali sedem avstralskih bolnikov. Še šest naj bi jih v domovino prepeljali do petka zjutraj.