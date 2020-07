Reševanje Evrope pred jesensko kataklizmo

Bruselj – Kljub številnim, s pandemijo povezanim omejitvam diplomatskega in političnega dela se ob začetku nemškega predsedovanja svetu EU v bruseljskih strukturah krepi optimizem glede reševanja ključnih evropskih vprašanj.Za vajeti je prijela Nemčija kot gospodarsko najmočnejša in po prebivalstvu najštevilnejša članica. Angela Merkel je imela v poldrugem desetletju kanclerskega dela na bruseljskem parketu v rokah niti pri sklepanju najtežjih kompromisov. Na začetku predsedovanja, ki vzbuja velika in občasno pretirana pričakovanja, najvišji predstavniki Berlina opozarjajo na realizem. »Politično samoomejevanje,« je ...