Reševanje klinično mrtvega azilnega sistema

Bruselj – Nova predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je ob izvolitvi napovedala nov pakt o migracijah in azilu, vključno z reformo dublinskih pravil. Odločanje držav članic glede tega je bilo v zadnjih letih blokirano. Katera so najkočljivejša vprašanja?Po izbruhu velike begunske krize v letih 2015/2016, ki je politično zatresla Evropo, se je Unija razdelila pri vprašanju solidarnosti. Sistem kvot iz leta 2015 je v praksi pokazal številne pomanjkljivosti. Sredozemske države, ki so bile pod največjim pritiskom (predvsem Grčija in Italija), so zahtevale učinkovit sistem premeščanja prosilcev za azil po vsej EU. ...