Reševanje še ene kalifornijske banke milijonarjev

Po stečaju Silicon Valley Bank in Signature Bank je v četrtek še ena ameriška banka srednje velikosti potrebovala reševanje. Enajst velikih je za First Republic Bank iz San Francisca zbralo trideset milijard dolarjev ter vsaj za zdaj preprečilo težave z likvidnostjo.

Akcija po prepričanju zveznih oblasti dokazuje trdoživost ameriškega bančnega sistema, a se bo šele pokazalo, če tako misli tudi večji del varčevalcev z depoziti nad zavarovanimi 250 tisoč dolarji prizadete banke in drugih. Kot je pokazala raziskava univerz South California, Northwestern University Kellogg School of Management, Columbia Business School in Stanforda, bi bilo ob takojšnjem dvigu denarja polovice ameriških nezavarovanih depozitov v nevarnosti 190 bank.

Poslovalnica First Republic Bank v floridskem Palm Beachu. FOTO: Afp

Velike banke kot JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley in Goldman Sachs so se v četrtek v povezavi z zveznimi oblastmi odločile za akcijo in do neke mere First Republic Bank vrnile, kar so same od manjših prejele v dnevih po stečaju kalifornijske Silicon Valley Bank (SVB) in newyorške Signature Bank (SB). Pri teh dveh so zvezno finančno ministrstvo, centralna banka Fed in korporacija za zavarovanje depozitov FDIC zaščitile vse varčevalce, a so mnogi svoj denar kljub temu prenesli v finančne ustanove s statusom sistemsko pomembnih. V Evropi sta morali švicarska centralna banka in evropska ECB priskočiti na pomoč Credit Suisse.

Vse podrobnostih reševanja First Republic Bank še niso znane, še manj, ali bo akcija res pomirila ameriške varčevalce. Banka, ki je med svoje stranke tudi štela številne bogataše zahodne in vzhodne obale ZDA, je v minulem tednu izgubila dve tretjini borzne vrednosti ter, kot kaže, tudi številne depozite. Ni še znano, koliko, za SVB iz Santa Clare pa je že znano, da je pred stečajem izgubila okrog 40 milijard dolarjev. S približno 70 odstotki ima tudi First Republic Bank visok delež nezavarovanih depozitov.

Ta je bil doslej znamenje zaupanja v banke, ki ne veljajo za sistemsko pomembne, položaj pa so na glavo postavila lanska skokovita višanja obrestnih mer po rekordni inflaciji. V času skoraj ničelnih obrestnih mer so številne banke denar vlagale v državne obveznice in druge varne papirje, v sedanjem času visokih obresti pa so se ti mnogim varčevalcem zazdeli nezadostni in so začeli svoj denar vlagati drugam. Odtok depozitov je najbolj prizadel banke z izjemno slabim poslovanjem, za kakršni so že označili SVB in SB, tiskovna agencija Reuters pa je v četrtek poročala tudi o pogovorih za okrepitev likvidnosti PacWest Corp.