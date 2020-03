Rešilno okrilje ESM za bitko proti koronakrizi

Bruselj – V območju z evrom še ni soglasja glede tega, kako bi lahko uporabili evropski mehanizem za stabilnost (ESM) za bitko proti gospodarskim posledicam širjenja koronavirusa.



Videokonferenca finančnih ministrov se je sinoči končali brez skupne izjave. Kljub temu je vodja skupine držav z evrom, portugalski finančni minister Mário Centeno, govoril o široki podpori uporabi posojilne linije ESM v bitki krizo.



Na mizi je kreditna linija pod razširjenimi pogoji (v angleščini Enhanced Conditions Credit Line ali s kratico ECCL), ki sodi v okviru preventivnih previdnostnih ukrepov za pomoč državam. Kot je pojasnil Centeno, bi bila takšna linija odprta za vse članice. Meja pomoči bi bila pri dveh odstotkih BDP. »Razprave se je šele začela,« je opozoril.

Drugače kot grška kriza

Po besedah predsednika ESM Klausa Reglinga imajo na razpolago še posojilno sposobnost višini 410 milijard evrov. Pomoč v posojilih bi bila lahko namenjena za financiranje zdravstvenih sistemov in blažitev gospodarskih posledic koronavirusa. Pogoj bi bil vrnitev k javnofinančni stabilnosti po končanju krize.



ESM je bil vzpostavljen med dolžniško krizo. Državam, kot je Grčija, je ob soglasju držav članic v okviru rešilno-reformnih programov zagotovil pomoč, ko se niso več mogle financirati na trgih. Posojila so bila strogo pogojevana z urejanjem javnih financ in reformami. Centeno je opozoril, da je dogajanje s koronavirusom drugačno kot dolžniška kriza, saj je simetričen zunanji šok (prizadene vse).

Strah pred stigmo

V primeru koronakrize bi z njegovimi posojili preprečili, da bi bile ranljive države na udaru finančnih trgov, ki bi zahtevali visoke obresti za njihovo financiranje. Eno od tveganj je, da bi bi prošnja za posojilo državo stigmatizirala na finančnih trgih.



Predvsem med severnimi članicami ni veliko navdušenja nad uporabo posojilinih linij ESM za pomoč v takšnih krizi, kot je izbruhnila s širjenjem koronavirusa. Za državo z največ dvomi velja Nizozemska.



Njihov finančni minister Wopke Hoekstra je po konferenci opozoril na pomen proračunskih pravil EU, ki državam pomagajo, da si oblikujejo rezervo za hude čase. ESM vidijo le kot posojilodajalca v skrajni sili.

Moralni hazard?

V zadnjih tednih se sicer veliko ugiba o uvedbi posebnih evrskih obveznic (v žargonu poimenovanih coronabonds). Naklonjenosti njihovi uvedbi je še manj. Zagovarjajo jih predvsem Italija in Španija, v manjši meri tudi Franciji.



Poskusi uvedbi takšnih obveznic so med dolžniško krizo propadli. Med njihovimi nasprotnicami je bila tudi Nemčija. Nasprotniki opozarjajo, da bi delitev tveganj z uvedbo takšnih obveznic spodbujala moralni hazard.



Jutri bodo o odzivi na krizo razpravljali še voditelji držav članic.



Slovenija v okviru enotnega in koordiniranega odziva EU v boju proti posledicam pandemije koronavirusa preučuje vse možnosti za financiranje potrebnih ukrepov, tako v okviru EU in njenih skladov kot tudi v okviru ECB, ESM, IMF in Svetovne banke.