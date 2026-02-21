»Konec koncev, kaj je laž? Nič drugega kot resnica na plesu v maskah.« Teh besed velikega britanskega pesnika Alexandra Popa sem se spomnila, ko se je začela Istra pripravljati na pustovanje in se je v Novi vasi, enem od naselij pri Poreču, pojavil letošnji pust. »Nepalec,« mi je povedala soseda, ne da bi ob tem poskušala prikriti, da tudi njo nadvse zabava letošnja izbira simbola največje težave, ki je mučila območno prebivalstvo.

Na drogu za zastavo ob mestni pošti je visela lutka, narejena iz slame in starih oblačil. Ker je ustvarjalec pusta izbral črne majice in trenirke, iz katerih so lutki naredili roke, noge in obraz, je ta bolj spominjala na črnca kot na Nepalca. A na hrbtu je imel velik nahrbtnik, v rokah pa je držal skiro, in bilo je več kot očitno, da letošnji pust simbolizira vse migrante z drugih celin, predvsem iz Azije, ki so se v zadnjih letih priselili v te kraje in zdaj popolnjujejo vse bolj izpraznjena delovna mesta.