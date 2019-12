Resnična junaka, ki se nista predala in sta spisala odmevni življenjski zgodb

Za svoje podvige sta skupaj prejela že dve nagradi. FOTO: Huawei

Michał Woroch FOTO: Huawei

Nista se vdala v usodo in, namesto da bi posedala doma, raziskujeta. Za prihodnje leto sta si zastavila posebno visok cilj. Osvojiti Himalajo. To je njuna zgodba.Otrokom govorimo, da lahko dosežejo, karkoli hočejo, zamolčimo pa jim, da je lahko življenje tudi težko. Da dosežemo sanje, moramo premagati ovire, ki nam jih življenje postavi na pot, in zato hitro ugotovimo, da doseči najpomembnejše ni vedno lahko. Michał Woroch in Bartosz Mrozek to vesta iz prve roke.Michał Woroch je kljub spinalni mišični atrofiji prepotoval velik del sveta. Med drugim je obiskal Mongolijo, Indijo, večino držav Amerike in otočje Svalbard v Arktičnem oceanu. Leta 2012 se je udeležil odprave Wheelchairtrip in v samo treh mesecih z vozičkom prepotoval 17.000 kilometrov, obiskal 13 držav na dveh celinah in dosegel najbolj zahodno točko Evrope, rt Roca.Takrat se je njegova pot križala s potjo Bartosza Mrozeka, smučarja, gorskega kolesarja in pilota jadralnega padala, ki je leta 2015 v nesreči utrpel poškodbo hrbtenjače. A ni obupal. Čeprav je priklenjen na invalidski voziček, počne, kar ima najraje. Smuča. Na Poljskem je namreč osvojil več medalj, udeležuje pa se tudi tekem evropskega in svetovnega pokala v alpskem smučanju za invalide.Na drugi odpravi Wheelchairtrip sta Michał in Bartosz preživela kar 371 dni na poti od Ognjene dežele na skrajnem južnem delu Južne Amerike do Prudhoe Baya na Aljaski. Za dosežek sta prejela poljsko nagrado kolosy za podvig leta ter nagrado za potovanje leta National Geographica.Njuno sodelovanje pa še zdaleč ni končano, zastavila sta si že nov cilj, nove sanje. Prevoziti krožno pot Anapurna, pohodno pot okoli gorske verige osrednjega Nepala. Odprava Wheelchaitrip Humalayas Challenge 2020 vključuje 230 kilometrov poti, ki jo bosta poskušala premagati na posebej zasnovanih električnih vozičkih. Največji izziv pa bo verjetno vzpon na goro Thorung La, visoko 5416 metrov.»Čemu? Ker se ne bojiva početi, kar naju veseli, zato ciljava visoko, saj veva, da je mogoče. Zdravim in invalidom želiva dokazati, da je vredno slediti sanjam in da nas od njih nič ne sme odvrniti«, je povedal