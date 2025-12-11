Umetna inteligenca osebnost leta revije Time, na naslovnici tudi Musk

Revija Time je za osebnost leta razglasila »arhitekte umetne inteligence«, pri čemer je izpostavila ameriške tehnološke velikane, katerih delo na področju najsodobnejših tehnologij preoblikuje človeštvo, piše AFP.

Med podjetniki, ki so »zagrabili za volan zgodovine, razvijajo tehnologijo in sprejemajo odločitve, ki na novo oblikujejo informacijsko krajino, podnebje in našo blaginjo«, so Jensen Huang iz Nvidie, Sam Altman iz OpenAI in Elon Musk iz xAI, je zapisala revija.

»Preusmerili so vladne politike, spremenili geopolitična rivalstva in prinesli robote v domove. Umetna inteligenca se je uveljavila kot verjetno najpomembnejše orodje v tekmovanju velikih sil po izumu jedrskega orožja.«

FOTO: Reuters

Ena od dveh naslovnic revije se navezuje na ikonično fotografijo »Kosilo na vrhu nebotičnika« iz leta 1932, na kateri so železokrivci, ki brezskrbno kosijo na jeklenem nosilcu visoko nad New Yorkom. Na ilustraciji revije Time nad mestom sedijo Mark Zuckerberg, izvršna direktorica AMD Lisa Su, Musk, Huang, Altman ter vodja Googlovega oddelka za umetno inteligenco Demis Hassabis, direktor Anthropica Dario Amodei in profesorica s Stanforda Fei-Fei Li.

Po navedbah revije, katere lastnik je milijarder silicijeve doline Marc Benioff, je bilo leto 2025 leto, ko je umetna inteligenca iz obetavne tehnologije dokončno postala resničnost in ko se je uporaba ChatGPT več kot podvojila – na 10 odstotkov svetovnega prebivalstva.

»To je tehnološki dosežek z največjim vplivom v našem času,« je za Time povedal Huang in napovedal, da bo umetna inteligenca svetovno gospodarstvo povečala s 100 na 500 bilijonov dolarjev.

Revija je opozorila tudi na temnejšo plat umetne inteligence. Letos so bili vloženi tožbeni zahtevki, v katerih je bilo navedeno, da so klepetalni roboti prispevali k samomorom in duševnim stiskam najstnikov, ob tem pa se ob vedno hitrejšem nadomeščanju človeških delavcev z umetno inteligenco vse bolj kaže tudi grožnja izgube delovnih mest.