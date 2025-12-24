Revolucija za bolnike z debelostjo: tableta prinaša enake učinke kot injekcije

Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je v petek odobrila prodajo tabletne različice zdravila za hujšanje farmacevtskega velikana Novo Nordisk. Dansko podjetje je tako dobilo prednost v tekmi za vstop na trg z učinkovitim peroralnim zdravilom in prehitelo ameriško podjetje Eli Lilly. Lillyjevo peroralno zdravilo orforglipron je še vedno v postopku pregleda, navaja Reuters.

Že poznani zdravili, ki pomagata pri hujšanju v obliki injekcije, sta wegovy in ozempic, ki imata tako kot tabletna različica 25 miligramov učinkovine semaglutida. Proizvajalci zdravila so dejali, da je tableta priročna alternativa, ki bo zagotovila enako izgubo telesne teže kot injekcija.

Zdravilo, ki se bo tržilo pod blagovno znamko Wegovy, je FDA odobrila posebej za hujšanje. Druga zdravila, ki imajo podobne učinke, so bila doslej odobrena predvsem za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2.

Semaglutid spada v priljubljen razred zdravil GLP-1, ki poganja trg zdravljenja.

Kaj to pomeni za bolnike?

64-tedenska klinična študija je pokazala, da so udeleženci, ki so enkrat na dan jemali zdravilo, v povprečju izgubili 16,6 odstotka telesne teže. Lillyjeva eksperimentalna tableta je po 72 tednih dosegla le 12,4-odstotno izgubo.

Po navedbah BBC so injekcijska zdravila že revolucionarno spremenila življenje ljudem po vsem svetu in v ZDA, kjer ima to kronično bolezen sto milijonov ljudi. Glede na raziskavo je približno vsak osmi Američan že uporabil injekcijska zdravila GLP-1. Nova oblika zdravila bo pomagala tudi tistim, ki se bojijo igel ali pa menijo, da niso dovolj bolni in da je injekcija preveč resna terapija.

Proizvajalci zdravila so dejali, da je tableta priročna alternativa, ki bo zagotovila enako izgubo telesne teže kot injekcija. FOTO: Hannah Beier/Reuters

Tableto wegovy je treba vzeti zjutraj na prazen želodec, 30 minut pred jedjo, pitjem ali jemanjem drugih peroralnih zdravil. Lillyjev orforglipron pa se lahko jemlje kadarkoli čez dan. Vsa zdravila GLP-1, peroralna ali injekcijska, imajo podobne stranske učinke, vključno s slabostjo in drisko.

Zdravilo bo na voljo v nekaj tednih, strokovnjaki pa pravijo, da bo dostopnost tablet za zdravljenje debelosti še dodatno razširila rastoči trg, predvsem z zmanjšanjem stroškov. Proizvodnja tablet je na splošno cenejša od izdelave injekcij, kar lahko pomeni nižjo ceno nakupa. Injekcije stanejo približno tisoč dolarjev na mesec ali več. Obe podjetji sta že znižali cene za samoplačnike.

Odobritev kot priložnost za preobrat in širitev trga

Odobritev bi podjetju Novo Nordisk lahko pomagala pri preobratu po zahtevnem letu, v katerem so delnice družbe padle. Podjetje se na trgu izdelkov za hujšanje sooča z močno konkurenco proizvajalcev zdravil, kot je že omenjeni Eli Lilly.

Več deset milijonov bolnikov po svetu, ki nimajo dostopa do zdravljenja, nakazuje, da bo svetovni trg v tem segmentu do prihodnjega desetletja vreden 150 milijard ameriških dolarjev na leto, poroča Guardian. Peroralna zdravila ne bodo v celoti nadomestila injekcij, vendar bi lahko do leta 2030 zavzela približno petino trga.

Začetni odmerek bo pri nekaterih ponudnikih na voljo za 149 dolarjev na mesec. FOTO: Tom Lttle/Reuters

Podjetje se je odločilo za nov način prodajanja zdravila z osredotočanjem na samoplačniške potrošnike, ki bodo zdravilo lahko dobili brez čakanja na kritje zavarovalnice, tablete pa bodo dostopne v maloprodajnih lekarnah in tudi v spletnih prodajalnah.